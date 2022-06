Nakon uzbudljivih prvih spojeva, vrućih tuluma, seoskih avantura, svađa, poljubaca i romantičnih putovanja, stiglo je konačno vrijeme i za posljednje susrete tijekom kojih će se farmeri i njihove kandidatkinje ponovno suočiti i izreći sve ono što misle da trebaju. Voditeljica Anita Martinović pozdravila je sve okupljene dame pa pozvala farmere da im se pridruže.

Damir je Aniti donio ogrlicu na poklon, a zatim pred svima pročitao pjesmu. Milanove djevojke svom su farmeru malo zamjerile što ne želi promijeniti svoj imidž. "Prekrasne su sve tri, najljepše cure ja imam", poručio im je farmer.

"Drago mi je što ga ponovno vidim. On je dobar momak, ali nije moj tip", priznala je Milanova "zlatna" djevojka Ruža.

Na red je stigao i gospar Ivo na oduševljenje svojih dama. "Malo se bojim", priznao je. "Veselim se vidjeti Ivu, mi smo izgladili sve naše nesporazume", istaknula je Gordana, koja se ipak najviše veselila Kati.

"Do konfuzije je došlo jer je i Kati i meni stalo do Ive i svaka se bori na svoj način ili misli da ona druga nije za njega", priznala je Branka, dok je Kata odlučila kako će večeras svoju suparnicu ignorirati.

Počele prve razmirice

"Mislim da se još uvijek vrijedi boriti za Ivu, iako bi se on sam za sebe morao izboriti", najavila je Branka.

Sramežljivi Kruno je stigao idući i bez puno riječi se pridružio svojim djevojkama koje su pohvalile njegov stajling. No nije trebalo dugo čekati na prve razmirice.

Gordana se prisjetila kako ju je Kruno prvu izbacio s farme, no nije mu to zamjerila jer se s njim čula već sljedeći dan. "Svaki dan se čujem s njim preko mobitela. Jučer sam bila i kod njega", dodala je.

"Ti si pčelica, Kruno", uzviknula je Irena. "Ide malo do Irene pa ona ništa ne da, pa pokušava od mene, pa se onda prešalta na Gogu", zaključila je Ines. "Došla sam dan prije ovog snimanja u njegovu kuću. Jako puno smo razgovarali, još više smo se zbližili", dodala je Goga, a farmer je obećao kako među njima ništa nije bilo i da je svatko spavao u svojoj sobi.

Sljedeći je stigao Tomislav, koji je odmah primijetio da među njegovim damama fali Marina, no to mu nije previše smetalo. "Stela je moja i to je to", poručio je. "Mislim da je ona zbog showa pristala na to, da to nije njezina stvarna želja", komentirala je Antonija njihove zaruke.

Tomislav se samo Steli obraćao

Tomislav je sjeo za stol i, na čuđenje svih, obratio se samo Steli, dok je ostale ignorirao. "Bilo bi mi čudno da nas je pozdravio", prokomentirala je Samanta.

Za kraj, Anita je pozvala Branka. Farmer je vrlo tajnovito kazao kako se između njega i Ljubice ljubav nije razvila. "Daleko je od mene do Pule", spomenuo je Branko, a Ljubica je naglasila kako za nju daljina nikad nije bila problem te ne zna o čemu farmer priča.

"Mislim da je Branko odigrao svoje što je trebao, nije mu stalo ni do mene, ni do Dubravke ni do Inne", zaključila je Ljubica. Anita je najavila najzanimljiviji dio večeri - kratke isječke i komentare s farmi, a prvi je na redu bio Damirov prilog.

"Fizički mi je ugodna oku, karakterno ćemo se posložiti", objasnio je svoj odabir Josephine farmer, naglasivši kako još ima šanse za romantičnu vezu među njima. "Mi smo naše zidove srušili i stvorila se sad jedna privrženost, bliskost, družimo se, izlazimo", dodala je Josephina.

Zakačile se Renata i Ruža

"Bilo mi je glupo da se ja nešto borim oko njega kad je on već sve napravio na početku… Pričamo o bazenu", komentirala je šaljivo Nikita vruće scene s prvog partyja. "Jeste li vi par?" pitala ih je Anita, no oboje su izbjegavali konkretan odgovor. "Dobro nam je skupa i ja sam zadovoljan. Nadam se da će to potrajati", poručio je farmer.

Iduća je bila priča o Milanovoj farmi, a kadrovi s imanja probudili su stara podbadanja između Renate i Ruže. "Ona ima te intervale. Malo me napada pa me pusti. To traje već dugo i trajat će", komentirala je Renata pa poručila Ruži, "Sam je rekao da sam zgodnija od tebe, da si zdepasta".

"Ti si vještica, vidi kakva ti je kosa", nastavila je igru Ruža. "Ruža je lubeničarka. Dvoumim se je li lubeničarka ili čobanica", zaključila je Renata. Milan i Ruža objasnili su svima kako su ostali samo dobri prijatelji. "Nikad se ne zna, možda se Ruža okrene", poručio je farmer.

A kakvi će biti komentari na priče s preostalih farmi i kakva nas sve neočekivana priznanja čekaju, ne propustite doznati već sutra od 21.20 sati u finalnoj epizodi 14. sezone "Ljubav je na selu".