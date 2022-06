Prvi na redu je bio Ivo, a nakon priloga, dame su imale štošta za reći. ''Bez obzira što je to završilo Katinom pobjedom, ja sam opet dobila priliku razgovarati s Ivom i opet sam dobila povratne informacije o nekakvim emocijama, tako da sam se skroz zbunila'', kazala je Branka, priznavši da se s Ivom čula telefonski i nakon ispadanja s farme.

''Ako je on odlučio, jel ti stvarno misliš izgraditi svoju sreću na tuđoj nesreći? Zašto si cijelo vrijeme zvala dok smo bili u Makarskoj? To nisu emocije, to su laži'' Kate joj je poručila pa pred svima dodala: ''Slanje njezinih golih slika koje mi je Ivo pokazao. Ivo mi je sve rekao''.

''Ne kajem se zbog ničeg jer sam krenula iskreno i radila onako kako sam osjećala'', branila se Branka.

'Ne možeš dvije imati'

''Ne možeš dvije imati'', poručila je Ivi Kata.

''Ja bih htio i tebe i Branku, jedna me zabavlja jednu večer, druga drugu'', odvratio je Ivo pa ipak priznao, ''Kate je ta, sigurno, od prvog dana!''

Na redu je već bio Krunoslav i njegova farma. ''Kruno, razjasni se!'' poručila je farmeru Irena nakon što je u prilogu vidjela da je farmer jednako šarmirao i nju i Ines.

''Kruno uopće ne traži partnericu, on traži zabavljačicu'', dodala je Ines, ''Kaže jedno, drugo misli, treće radi. Budi frajer pa skini masku s lica''.

''Ja da nisam došla do finala, do cilja, ja bih došla još sedamdeset puta. Mislim da se ne vidimo sljedeće sezone'', poručila je Ines.

''Ines sam uzeo do finala zato što sam bio ljubomoran na Irenu kad je otišla s mojim prijateljem'', priznao je farmer, ''Osjećam se malo izigrano, nema nijedna želju biti sa mnom''.

''Ines i ja smo malo razgovarale, Goga i Kruno si stvarno pašu… Izgledaju ko blizanci, razumiju se, stvarno bi si bili dobri'', Krunine dvije dame dale su svoj blagoslov Gordani.

''Goga nije žena za mene, malo mi je muškobanjasta'', iskren je bio farmer.

''Možda sam pogriješila jer Kruni nisam pokazala svoje osjećaje da on može vidjeti tko sam ja i da me bolje upozna. A vidim kod njega da i on osjeća prema meni neke stvari, ali tu treba još dugo…'' Goga je iskreno priznala.

'Dat ću joj šansu'

''Dat ću joj šansu'', oduševio je sve Kruno pa dodao, ''Imale su priliku vidjeti Irena i Ines kako bi im bilo s Jamesom Bondom iz Jastrebarskog pa nisu htjele. Doviđenja, sretan put!''.

''Misim da on uopće nije skužio što je rekao kad joj je dao šansu'', Ines je zaključila.

''Što ću drugo, nisam imao izbora'', rekao je farmer pa u obraz poljubio Gogu.

Svoj prilog već su čekali Branko i njegove dame. ''Predaleko smo jedno od drugoga, ne možemo kontaktirati samo preko mreža i telefona'', opisao je farmer pomalo nedorečeno svoj odnos s Ljubicom.

''Dubravka je najsličnija osobi koju ja tražim'', priznao je Branko, dodavši kako je prvo želio pitati nju želi li s njim ići na putovanje, no odustao je kad je Dubravka poželjela otići doma svojoj kćeri.

''Rekla sam mu da je osoba za mene, ali da još nije vrijeme. Moje dijete mi je na prvom mjestu. Sve je to brzo. On je čovjek kojeg bi svakog poželio, pa i ja, zašto ne… Ali ne mogu jer imam kćer još maloljetnu'', Dubravka je bila neodlučna.

''Što se tiče Dubravke, ja bih prihvatio tu ponudu kad bi poželjela doći do mene. Možda bih čak otišao u Zagreb po nju'', priznao je i Branko.

''Lijepo mi je bilo, Branku svaka čast… Nisam razočarana, ja sam još mlada, možda mogu naći još boljeg i ljepšeg'', našalila se Ljubica.

Posljednja farma sezone bila je ona Tomislavova, a mladi je farmer priznao da je uzbuđen.

''Bogu hvala što je nema danas, ja sam miran'', komentirao je Tomislav Marinin izostanak.

''Tomo i ja smo sve razriješili. Rekla sam mu da nije OK što je curi koju nije upoznao pisao da je voli, ta riječ je prejaka da je nekom kažeš putem interneta. Ona je ispala naivna, a nikad se nisu vidjeli'', rekla je Stela.

''Koliko se ja sjećam, i Stela je njemu izjavila ljubav nakon samo nekoliko dana'', Antonija je komentirala.

''On je sebe opisao lažno. Iako sad u prilogu mi se čini da je iskreno ovo prema Steli i da stvarno osjeća to za nju… I da je sa Steline strane isto tako, da nije išla tako duboko sve zbog showa, pa čak i pristala na zaruke''.

Iskrene namjere

''Ušla sam u taj odnos s iskrenom namjerom'', poručila je Stela.

''Tomica i ja, od prvog dana to je bio nikakav klik. Moja nikakva očekivanja nisu ispunjena tako da je meni žao što sam uopće bila na toj farmi. Bolje da sam kod Ive išla, bar je imao neku energiju i bilo je zabavno'', kratko i jasno se našalila Samanta.

Izvor: RTL Izvor: RTL

''Od prvog dana kad je Stela došla, vidio sam da je to ta osoba koja će mi pružiti novi život, odmah mi se svidjela'', pričao je Tomislav, ali Anita ga je prekinula.

''Ali to što govoriš nije istina… Jer ti kad si došao, prvo ti se svidjela Marina… Bilo je tu i nekih poljubaca sa Samantom na tulumu i plea s drugim curama. Tek se onda nakon nekog vremena iskristalizirala Stela''.

''Kao i svaki muškarac, on je mladi dečko koji nije imao iskustva u ljubavi. I naravno, ako ima priliku, da će poljubiti curu, da isproba'', njegovu je čast pokušala obraniti upravo Stela, a Anita im je poželjela svu sreću u budućnosti.

Još jedna uzbudljiva sezona 'Ljubav je na selu' time je privedena svome kraju, a već sutra od 21.20 sati gledatelji će imati priliku upoznati 11 novih farmera 15. sezone emisije koji će otvoriti svoje srce u nadi da će im dame poslati ljubavno pismo.