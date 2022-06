Tomislav i Stela nasamo su ozbiljno porazgovarali o ispadu u lunaparku nakon cijeloj incidenta s Marinom.

''Pogriješio sam što sam planuo opet… Trenutak slabosti'', opravdavao se, no Stela tim nije bila baš zadovoljna. ''Povrijedio me, ne znam čemu ta ljubomora. To mi smeta, ne volim kad mi netko nešto brani", rekla je Stela, prenosi RTL.hr.

Stigli Suzi i Zoran

Dok su Tomica i Stela razgovarali, došli su Zoran i Suzi Stričević iz 13. sezone "Ljubav je na selu". Stela im je naglasila da je njen farmer ljubomoran pa je Zoran odlučio nasamo porazgovarati s njim. Suzi je pitala Stelu je li spremna na život u maloj sredini, misleći pritom na drugačiji mentalitet. "Ja sam tko sam ja, on je vidio kakva sam i njemu to ne smeta", rekla je Stela, sigurna u sebe.

''Ne možemo našu vezu graditi ako ćemo biti posesivni jedno prema drugome i ljubomorni na osobe koje će biti pokraj nas'', Stela mu je poručila. ''Nisam razmišljao svojom glavom i nism htio nekoga povrijediti. Kajem se'', poručio joj je Tomo, no njihov su razgovor prekinuli Zoran i Suzi, par iz prošle sezone Ljubav je na selu.