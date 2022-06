Vrijeme je da farmeri donesu najtežu odluku sezone i odaberu damu koju vode na romantično putovanje. Led je prvi probio Milan koji se do zadnje sekunde nećkao – Ruža je vrednija, a Renata zgodnija.

Milan odabrao Ružu

''Evo da lakše odlučiš'', poručila mu je Renata pa ga poljubila u obraz, dok je Ruža to opisala kao ulizivanje. ''Ne znam što je htjela s tim poljupcem, ali mislim da je bio samo prijateljski'', kazao je farmer pa, unatoč izljevu nježnosti, odabrao da na put vodi – Ružu.

''Došla sam u ovu sezonu u vjenčanici, ali vjenčanicu ne oblačim ipak'', zaključila je Renata pa pohvalila farmera. ''Mislim da bi se Ruža mogla bolje snaći na farmi'', objasnio je Milan svoju odluku.

Iznenađenje za Tomislava i Stelu

Tomislav i Stela nasamo su ozbiljno porazgovarali o ispadu u lunaparku. ''Pogriješio sam što sam planuo opet… Trenutak slabosti'', opravdavao se, no Stela tim nije bila baš zadovoljna. ''Povrijedio me, ne znam čemu ta ljubomora. To mi smeta, ne volim kad mi netko nešto brani''.

''Ne možemo našu vezu graditi ako ćemo biti posesivni jedno prema drugome i ljubomorni na osobe koje će biti pokraj nas'', Stela mu je poručila. ''Nisam razmišljao svojom glavom i nism htio nekoga povrijediti. Kajem se'', poručio joj je Tomo, no njihov su razgovor prekinuli Zoran i Suzi, par iz prošle sezone Ljubav je na selu.

''Upoznali smo se kad sam vidio njegov profil, jako me pogodila njegova priča'', ispričao je Zoran pa su im Suzi i on udijelili nekoliko ljubavnih savjeta za što uspješniju vezu. ''Polako, nemoj letjeti da je ne bi razočarao pa da poslije tučeš glavom o zid'', savjetovao je Tomu iskusniji Zoran.

''Htjela bih ti nešto reći jer si ti to meni rekao u nekoliko navrata… Ne koristim baš lako tu rečenicu, ali čisto da znaš da te volim'', poručila je Stela Tomi uz poljupce. ''Iskreno, lakše mi je sada puno'', priznao je.

'Tu se otvara duša'

A odabrana Ljubica i njezin farmer Branko uživali su u romantičnoj šetnji šumom. ''Nadam se da ćemo biti više zajedno, razmijeniti neke svoj stavove i mišljenja. Tu se otvara duša'', bila je zadovoljna Ljubica.

''Shvatio sam da trebam imati nekog oko sebe da ne samujem cijeli život'', Branko je istaknuo.

A nakon razgovora s Ines, Kruno je obavio i posljednji razgovor s Irenom, a nije propustio istaknuti kako ga je povrijedilo što je na zadnjem tulumu otišla nasamo razgovarati s njegovim prijateljem.

''Imam amneziju, ne sjećam se. To si ti krivo vidio'', zezala ga je. ''Mogu ti oprostiti, ali nemam baš povjerenja u tebe'', priznao joj je.

''Znam da se trebam promijeniti, probat ću… Možda još uvijek ima nade za nas. U mojoj glavi je sad kaos. Što sam to napravila?'' zaplakala je Irena.

Kata i Branka i dalje nastavljaju s borbom za Ivu. ''Malo sam iznenađena tvojim ponašanjem cijelo vrijeme ovdje. Možda sam ti ja dala malo previše vremena, jer sam sigurna u Ivu'', predbacila je Kata, dodavši kako joj je zasmetalo što je Branka odmah na početku vidjela da je Kata favorit, a ipak se odlučila boriti za njega.

''Ti si dvolična osoba, pokušala si sve napraviti da destabiliziraš Ivu'', nastavila je Kata, dok je Branka pokušala obraniti svoj obraz.

''To što Kata misli, ne misli on. Mislim da je on prepoznao moju iskrenost. Uskoro im se pridružio i Ivo i nastavio sa šalama u svom stilu, a Branki je zasmetalo što se izvrće ono šte se jučer dogodilo, kada ga je omotana samo ručnikom budila.

''Ne želim da se stavlja ono što nije bilo, došla sam te buditi jer smo morali ići na kavu'', poručila je pa se odvojila od Ive i Kate.

''Tebe istina vrijeđa! Želim te samo zagrliti'', govorila joj je Kata, a Branka je poručila da je ona sada ispala dvolična. Ivo je pokušao izgladiti cijelu stvar pa je rasprava ipak završila zajedničkom zdravicom i osmjesima.

Marina je bila uporna

A dok su ostali farmeri imali prilične poteškoće s donošenjem svojih odluka, Tomislavova je odavno bila jasna – na romantično putovanje odlazi Stela. ''Pitao me da ostanem još malo na njegovoj farmi i ja sam se složila s tim da se još više povežemo'', rekla je.

''Iz kojeg razloga si meni obećavao sve, a na kraju se desilo nešto deseto?'' i dalje je bila uporna Marina. ''Ne mogu opet sad… Imao sam taj trenutak slabosti i ja ti se još jednom ispričavam duboko, iskreno, nisam htio povrijediti nikoga. Žao mi je što sam ti to priredio, nisam razmišljao glavom o tome'', rekao je.

''Nadam se da nekad to i Steli neće napraviti, dopisivati se s drugim ženama, reći 'volim te', jer u tome nije ispao muškarac ni čovjek. To je za mene slabić'', zaključila je Marina.

''Poznavajući Tomicu, bit će puno još tu dramica'', Samanta je dala i svoju ocjenu cijele situacije. Nova odluka je čekala i Damira koji je priznao da će čekati posljednju sekundu kako bi odlučio.

Damir 'ufuran u show s Nikitom'

''Bilo bi mi neobično da mene odabere. Jako je 'ufuran' u taj show s Nikitom'', kazala je Josephina. ''Mislim da će mene odabrati, ali mislim da će mu to biti čisti promašaj, gubljenje vremena'', Nikita je bila samouvjerena.

''Pobjednica ovog showa kod mene je Nikita!'' šokirao je pomalo sve svojom odlukom Damir pa onda dodao, ''Ali gle, to je samo show… Cura koja ide sa mnom na to romantično putovanje je Josephina''.

''Drago mi je što je odabrao nju, želim im svu sreću, da će savladati sve prepreke da dođu jedno do drugoga'', rekla je Nikita.

''Vjerujem da će Damir jedan na jedan bolje funkcionirati, neće imati prilike bježati od mene. Ipak je prevladala ljubav, a ne show'', zadovoljna je bila Josephina, a i Damir je priznao da je otvoren za vezu, a pali su i novi nježni poljupci.

Odluka je čekala i emotivnog Krunu koji je kroz suze jedva odabrao da na romantično putovanje s njim ide Ines. ''Baš sam bila korak do pobjede i odjednom čujem da ja odlazim'', iznenađena je bila Irena, a farmer joj se ispričao na svojoj odluci. ''Ispričao mi se jer me voli, evo iskreno… Nekidan mi je rekao da me voli, ali to izgleda nije bilo samo prijateljski'', dodala je.

''Ja sam i dalje zaljubljen u Irenu, ali morao sam je izbaciti, zato sam joj rekao 'oprosti''', poručio je farmer. ''Meni je to sve smiješno'', priznala je Ines da je, iako je počašćena, ipak mislila da će Irena biti odabrana jer je njoj Kruno posvećivao puno više pažnje.

''Ovo je moja pobjeda nakon šest sezona prijavljivanja. Ovo je dokaz da i mene čeka neka ljubav, možda s Krunom''.

A nakon svađe, Ivo će konačno odabrati s kime želi provesti dane koji dolaze i smiriti svoje dame. ''Ja znam što je on odlučio, ali on ne bi želio ni nju povrijediti, želi je zadržati kao prijateljicu'', Kata je i dalje bila samouvjerena.

''Ja sam plakao jutros, stvarno sam plakao'', Ivo je započeo svoj monolog pa nakon dugog zagrljaja s Brankom odlučio kako ona ta koja napušta imanje. ''Ako sam te jučer povrijedio, oprosti…Prijatelj do kraja života'', poručio joj je, a ona je na to pristala.

''Ivo je čovjek s puno emocija, zato mi se toliko sviđao… Na jedan skroman način sam se zaljubila i htjela sam biti s njim, ali sve je OK'', kroz suze je poručila Branka pa zagrlila i Katu.

''Sretna sam što si me odabrao. Možda se nisam puno borila za tebe, ali ti si za mene lavovski. Davao si mi povjerenje i sigurnost da se u tvojoj kući osjećam kao kod kuće, dao si mi vlast'', Kata je zaključila pa ljubila Ivu.

A kako će proći romantična putovanja farmera i njihovih odabranica, gledatelji će doznati već sutra od 21.20 sati na RTL-u.