Kviz koji se ne igra po pravilima - 'Tko bi rekao' stiže na RTL i platformu Voyo!

Dvije ekipe, dva kapetana, poznati gosti i voditelj koji pokušava i, ponekad zaista uspijeva, držati sve pod kontrolom. Što bi moglo poći po zlu? Gledatelje očekuju nevjerojatna pitanja, neočekivani odgovori i mnoštvo trenutaka zbog kojih će imati osjećaj da su baš oni znali točan odgovor.

Voditelj: Matija Kačan - od drame do 'kontroliranog kaosa'

Glumac Matija Kačan, poznat po ulogama u serijama 'Sjene prošlosti' i 'Divlje pčele', ovaj put preuzima voditeljsku ulogu - i u potpunosti prihvaća kaos koji dolazi s njom. „Tko bi rekao da ću glumački ulogu zamijeniti voditeljskom palicom? Voditi kaos kviza potpuno je nova igra“, kaže Matija.

A kaos je, čini se, sastavni dio emisije: „Očekuje vas duhovit kviz pun iznenađenja. Tu su rivalstvo, nadmetanja... i puno smijeha - često i na vlastiti račun.“

Kapetani: Suprotnosti koje funkcioniraju, Meri protiv Borka: Prijateljski... dok to više nije

Ako 'Tko bi rekao' ima tajni sastojak, to je razigrano, ali vrlo stvarno rivalstvo između kapetana timova - Meri Goldašić i Borka Perića. Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica Meri igra za pobjedu, bez zadrške. Svestrani glumac Borko je, s druge strane, nepredvidiv, zaigran i uvijek igra po vlastitim pravilima.

„Sve je opušteno... dok odjednom više nije jer svi žele pobijediti“, kaže Meri i dodaje: „Borko i ja se odlično slažemo, ali samo kad ja pobjeđujem“, dodaje kroz smijeh. A prvi dojam? „Odmah sam pomislila: 'Ovaj će mi biti problem.' Natjecateljski je nastrojen, brz i ne odustaje lako - ali nisam očekivala da će biti ovako zaigran.“

Borko uzvraća u svom stilu: „Ako stvari postanu previše normalne, ja to odmah popravim. Pogotovo kad se Meri previše opusti.“ Njihovo rivalstvo dovoljno je stvarno da drži napetost - i dovoljno zabavno da nasmije gledatelje.

Preokret: Pobjeđuje i publika

A taman kad pomislite da ste sve shvatili, 'Tko bi rekao' mijenja pravila igre. Publika koja podržava pobjednički tim osvaja novčanu nagradu. Da, navijanje postaje strategija.

„Ovo je emisija uz koju se opuštate“, kaže Matija i nastavlja: „Prepuna je trenutaka koji vas iznenade.“

Zgrabite kokice, okupite ekipu i pripremite se za pogađanje, smijeh i možda pokoje glasno dobacivanje odgovora prema ekranu. Pomalo natjecateljski, pomalo kaotičan, ali prije svega - zabavan. Ovo je rivalstvo s osmijehom. Natjecanje sa zaokretom. Kviz koji se ne shvaća preozbiljno - ali vas svejedno drži prikovanima uz ekran.

'Tko bi rekao' stiže ovog proljeća na RTL i Voyo - i vjerujte nam, željet ćete reći da ste znali za njega prvi.

