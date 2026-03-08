Kate iz 'Života na vagi' iskreno: 'Teško mi je bilo pomiriti se s time da sam samohrana majka'

Bivša kandidatkinja devete sezone showa Život na vagi, Katarina, tijekom sudjelovanja u emisiji pokazala je veliku borbenost i odlučnost da promijeni svoj život. Ova samohrana majka kćeri Luce dokazala je kako mama može sve kada to uistinu želi, a za RTL.hr progovorila je o životnim izazovima, majčinstvu i položaju žena u društvu.

Katarina priznaje kako joj snagu daju upravo životna iskustva kroz koja je prošla.

„Kad čovjek proživi teške trenutke ili situacije u životu, ili se prepusti ili pronađe snagu da nastavi dalje. Ja sam je pronašla i odlučila nastaviti, iako se sve to odrazilo na moje fizičko stanje“, iskreno kaže.

Foto: RTL

Dodaje kako je tu snagu naslijedila od svoje majke, koja joj je oduvijek bila najveći uzor.

„Tu snagu sam naslijedila od svoje majke, koja se nikada nije predavala. Unatoč svim teškim trenucima uvijek je bila nasmijana“, prisjeća se.

Posebno mjesto u njezinu životu ima kći Luca, kojoj želi prenijeti najvažnije životne lekcije.

„Želim svoju Lucu naučiti da se bori, da nikada ne odustaje i da na sve gleda kroz osmijeh. Ne znamo što nas čeka u životu. Ni ja nikada nisam mislila da ću biti samohrana majka, ali jesam“, govori Katarina.

Priznaje kako joj je bilo teško prihvatiti tu životnu situaciju, ali ne zbog sebe.

„Jako mi je bilo teško pomiriti se s tim, ne zbog mene, nego zbog kćeri“, dodaje.

Foto: RTL

Na pitanje je li na tom putu dobila podršku drugih žena, Katarina iskreno kaže da je najviše snage morala pronaći u sebi.

„U sebi sam se uvijek nadala da ću imati neku podršku drugih žena, ali nažalost nisam. Bilo bi razgovora o tim stvarima koji bi završili s ‘znam, nije to lako’, ali na kraju sam ja ta koja se vraća svojoj kući, svom djetetu i nastavlja borbu“, kaže.

Ipak, iz svega je izvukla važnu životnu lekciju.

„Shvatila sam da to mogu samo majke, samo žene“, zaključuje Katarina za RTL.hr te je svim ženama uputila posebnu poruku:

„Želim sretan Dan žena svim ženama, majkama, budućim majkama i bakama.“

