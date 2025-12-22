FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Katarina će doživjeti šok, a kod Mirjane i Ante dolazi Badurina

Katarina će doživjeti šok, a kod Mirjane i Ante dolazi Badurina
Foto: Rtl

Ne propusite novu epizodu

22.12.2025.
10:55
Hot.hr
Rtl
Zabava povodom zaruka Cvite i Nikole polako se privodi kraju, a Vice se s lakoćom ubacuje kod Vukasa. Dotad, sve su jasnije emocije između Tereze i Čavke. Jasna je i Mirjana, koja daje do znanja Katarini kako stvari stoje.

Karmela se, pak, oporavlja uz Ivičinu pomoć. Njegove riječi utjehe pravi su melem za Karmelinu dušu. Zora sanja Nikolu i njihov ples pa se pokušava distancirati od Cvite i njezinog voljenog zaručnika. General Badurina nosi tešku ranu i krivnju koja ga razdire dok drži sve u sebi.

Foto: Rtl
Foto: Rtl
Katarina će doživjeti šok, a kod Mirjane i Ante dolazi Badurina
Foto: Rtl

Kada mu Katarina ispriča da ga je nedavno tražila Mirjana Vukas, Badurina odlazi kod Vukasa u potrazi za odgovorima, a onda uslijedi šok! Katarina i Jakov nalaze se potajno.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

Divlje Pčele
DIVLJE PČELE /
Katarina će doživjeti šok, a kod Mirjane i Ante dolazi Badurina