Kandidati će konačno doznati Marijevu tajnu o finalu, a kraj dana svi će dočekati u suzama: 'Sastavilo me, šok!'

Vrijeme je za novu napetu borbu u areni, a duelisti Dario i Davor neće biti nimalo sretni što su se našli baš jedan protiv drugoga.

„Raspoloženje mi se mijenja... U jednoj minuti želim ostati, ići do finala, a u drugoj želim ići kući“, priznat će jedan od njih, no zajednički cilj bit će jasan - tko god da se vrati u kuću, probat će izbaciti sve članove jakog klana na čelu s Nikolinom.

Foto: Rtl.hr

I ostatak kandidata sve više razmišlja o taktikama jer finale se bliži, neki su u strahu, a drugi posve mirni.

Voditeljica Nikolina Pišek ima važne vijesti za farmere, a otkrit će im i dosad najčuvaniju tajnu na imanju – informaciju da je Mario prvi finalist te da je od njih sve skrivao.

„Vrijeme je da prijeđemo u novu fazu igre“, poručit će im i sve ih zaintrigirati.

Foto: Rtl.hr

Dueliste čeka veliki preokret – u areni se neće boriti sami – pa moraju birati mudro jer si mogu zakomplicirati borbu za ostanak u showu!

Foto: Rtl.hr

Večer završava suzama i reakcijama koje nitko nije očekivao, a plakat će i oni najsnažniji: „Sastavilo me sa svih strana, šok, preplavile su me emocije!“

Što je šokiralo farmere i tko napušta show, pokazat će nova epizoda večeras do 20.15 sati na RTL-u. 'Farma' je dostupna odmah i na platformi Voyo.

