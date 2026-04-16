Ivana nastavila ovotjedni trend s maksimalnim brojem bodova: 'Sve je bilo super, fantazija'
Za predzadnji dan zagorskog tjedna večeru je slagala Ivana koja je nastavila ovotjedan niz maksimalnih bodova
Četvrti dan zagorskog tjedna 'Večere za 5' za ekipu je kuhala voditeljica trgovine Ivana. Kao i Biserka, Đurđica i Ivan koji su već kuhali, Ivana je osvojila maksimalnih 40 bodova.
Pripremu večere započela je glavnim jelom naziva 'Dvoriščne potrčkalo', pečenom racom, to jest, patkom s mlincima, restanim krumpirom i salatom.
Slijedila je priprema deserta 'Sfrkana zrolana', punjene palačinke sa sirom u dvije verzije, slanoj i slatkoj, a Biserka je ispravno pretpostavila da će Ivana upravo to pripremiti za desert.
Predjelo 'Šumska vila' iza naziva skrivalo je fritaju s vrganjima, što su neke gošće ispravno pretpostavile.
Gosti su stigli domaćici odlično raspoloženi, a ekipa se ovaj put odmah smjestila za stol gdje su prije predjela nazdravili prigodnim aperitivom. Domaćica je poslužila predjelo uz koje je poslužila i grah salatu.
Uzimale se repete
Danici se predjelo nije svidjelo jer ne voli vrganje pa je jela grah salatu, ali ostali gosti su bili i više nego zadovoljni.
"Okus predjela bio je iznenađujuće dobar", rekla je Đurđica, a Biserka čak uzela još koliko joj je bilo ukusno.
Raca s mlincima svidjela se svima.
"Izgled je bio baš fantastičan", rekao je Ivan, a okus se gostima svidio još i više nego izgled.
"Super je bilo, tako mora biti slana, fenomenalna, mekana je i reš pečena, kako i treba biti", zadovoljna je bila Biserka.
I slani i slatki desert
Ni desert nije razočarao, a gosti su cijenili i to da je napravila i slatku i slanu varijantu.
"Ukusne su bile palačinke", rekla je Danica, gošća uvijek skromna na riječima, ali široke ruke kad stigne vrijeme za ocjenjivanje.
Nakon večere domaćica je podijelila gostima poklone, a zatim je ekipi harmoniku zasvirao i zapjevao dječak Filip.
'Suze su mi krenule'
"Suze su mi išle i tresla sam se kad sam ga čula. Volim muziku i za muziku bih sve novce dala", rekla je Danica, a Đurđica dodala kako je Filip jako talentiran i kako će sigurno daleko dogurati.
Gosti, zadovoljni večerom, domaćicu su nagradili s maksimalnih 40 bodova.
"Sve je bilo super od dekoracije do jela, fantazija. Još je pogodila s vrganjima, ma - nemamo o čemu pričati", zaključio je Ivan.
