Idući tjedan u 'Večeri za 5' kuhaju natjecatelji s Kvarnera

Prvi će kuhati 70-godišnji Lučano Grbac. Lučano je glasan, energičan, živahan i temperamentan. U ugostiteljstvu je više od 50 godina, jako voli domaću hranu, a riba, pripremljena na svaki mogući način, omiljeni mu je specijalitet. Ne voli kupovnu hranu je jer navikao na domaće namirnice, pogotovo kad je riječ o plodovima i mora i povrću.

Foto: RTL

Ovaj tjedan kuha i 43-godišnja Olga Usychenko iz Jadranova. Vesela, nasmijana i znatiželjna Ukrajinka Olga u Hrvatsku je stigla iz Harkiva 2014. godine. U Ukrajini je radila kao prevoditeljica, a dugi niz godina radila je na kruzeru gdje je upoznala svog supruga. Sada se bavi turizmom i iznajmljuje apartmane, a u slobodno vrijeme rado kuha, ide na ples li, pak, vesla na SUP-u. Ljubav prema kuhanju naslijedila je od majke, a voli eksperimentirati, posebno s azijskom kuhinjom. Ipak, najviše voli pripremati deserte.

Foto: RTL

U srijedu kuha 40-godišnji Sebastian Valenčić. Profesor talijanistike po struci trenutačno radi kao maser. Vrlo je otvoren, tolerantan, pozitivan, voli se šaliti i zabavljati, strastveni je putnik, obožava umjetnost, hranu i pravi je hedonist. Zahvaljujući svojim mnogobrojnim putovanjima, isprobao je razno razne kuhinje, nema problema s eksperimentiranjem u kuhinji ili kombinacijama namirnica koje se ljudima na prvu možda čine neuobičajene.

Foto: RTL

U četvrtak je na redu 42-godišnji građevinar Vladimir Anić. Boks mu je velika strast, pa nerijetko svoje slobodno vrijeme provodi u teretani. Voli kuhati i najviše voli kontinentalnu i domaću kuhinju. Voli se družiti s prijateljima i pravi je veseljak. U show se prijavio jer se voli natjecati, ali dodaje kako mu pobjeda nije toliko bitna.

Foto: RTL

Kvarnerski tjedan zatvorit će Gordana Dražul, 53-godišnja vlasnica salona za masažu, koja sa suprugom i sinom živi u Mošćenicama. Svoje slobodno vrijeme, kojeg nema puno, najčešće provodi s obitelji i prijateljima. Kuhati je počela kao još kao djevojka i skuplja recepte, a najviše voli kuhati kad kuha po svome i kad nije da mora kuhati.

Foto: RTL

