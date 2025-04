Hedviga iz 'Braka na prvu' je trudna: Otkrila kako će nazvati dijete te spol

Kandidatkinja sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", Hedviga i njen suprug, poduzetnik Jovan Amidžić očekuju svoje prvo dijete, a za RTL.hr, Hedviga je s osmijehom na licu podijelila lijepe vijesti. Otkrila je u kojem je tjednu trudnoće, zna li spol djeteta, kako su protekle pripreme i što ju je sve pratilo kroz ovo posebno razdoblje.

"Sad sam konačno prodisala kad znam da smo toliko daleko dogurali da je bebica već gotovo pa sigurna, da se i sad rodi da bi bila dobro. Moja se trudnoća od početka vodi kao visokorizična tako da sam vrlo pažljiva da sve s njom bude najbolje moguće. Uz krvarenja koje smo prošli, moram pohvaliti doktore iz dvije zemlje koji ju svako malo kontroliraju i na ultrazvuku", ispričala je za RTL.hr.

Hedviga i njen suprug vjenčali su se u veljači, a vijest o trudnoći dugo je krila.

"Došli smo do 30. tjedna, ovo je već sredina sedmog mjeseca, ali meni se trbuh nikako nije vidio pa ni nisam mogla imati one simpatične trudničke slike. Sad se pomalo izborila za svoje mjesto pa smo ju i predstavili svijetu, do sad sam bila vrlo pažljiva da znaju samo naši najbliži, zbog mojih napada epilepsije i straha da nešto, ne daj Bože, ne pođe po zlu, čuvala sam vijest o našem čudu u uskom krugu", poručila je.

Suprug je, kako kaže, već znao da je ona trudna kada mu je to priopćila.

"On je znao da sam trudna i prije nego sam napravila test, mene je više iznenadilo jer sam zbog svoje zdravstvene situacije već nekoliko godina unazad živjela pomirena s činjenicom da Bog jednostavno nema te karte pripremljene za mene. Po dolasku s posla pokazala sam mu da je test pozitivan na što je imao najljepšu moguću reakciju, rekao je: "Bio bih razočaran da je test ispao negativan", rekla je Hedviga za RTL.hr.

Ime za djevojčicu ona i suprug već su izabrali, a kako kaže, malena će se zvati Iskra.

"Malena će se zvati Iskra. Suprug je izgovorio to ime i odmah je došlo na vrh popisa. Svi koji su znali ju od početka već zovu tako, tako da će naša srećica doći na svijet znajući da se veselimo svijetlu koje sa sobom donosi", poručila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Hedviga Tandara: Problem s bolesti