Hedviga o dojmovima s vjenčanja i suprugu: 'Emocije su me preplavile'

Hedviga iz "Braka na prvu" udala se prošlog vikenda u Slovačkoj, a slavlje će pamtiti po nevjerojatnoj atmosferi i emotivnim trenucima. Za RTL.hr podijelila je dojmove s vjenčanja koje će njoj i suprugu ostati urezano u sjećanju.

"Vjenčanje je prošlo toliko veselo, najčešći komentar gostiju, sad kad su se dojmovi malo slegli, je da ne pamte kad su bili na veselijoj svadbi, što znači da smo stvarno napravili atmosferu – i moji i njegovi – i zbog toga nam je neizmjerno drago! Mladoženja se pobrinuo da gosti uvijek imaju pune čaše, ja da se svi osjećaju ugodno, bend posebno moram pohvaliti jer su prenijeli svoju energiju i na nas, ma nemam zamjerke!", ispričala je za RTL.hr.

Iako je kroz organizaciju vjenčanja bila nevjerojatno smirena, jedan trenutak ju je posebno dirnuo.

"Svi su bili toliko zadivljeni koliko sam bila mirna kroz cijeli ovaj period planiranja svadbe, čak i kad je goste uhvatio snijeg na autoputu, vjerovala sam da će svi stići i moram im još jednom svima zahvaliti što su potegli tu kilometražu zbog mene. To mi samo govori koliko posebne ljude imam u svom životu. Dobro sam se držala dok nisu počele čestitke nakon obavljene građanske ceremonije i matičarkinih prekrasnih riječi, a onda sam si dozvolila da me emocije preplave. Tad sam nekako shvatila da je ovaj voljeni čovjek do mene postao moj suprug, moja stijena, zaštitnik, izvor neizmjerne doze smijeha i nevjerice s kojom lakoćom poduzima akcije da se svaka prepreka riješi. Zaista sam dobila posebnog čovjeka da mi bude suputnik u ovom zajedničkom životu", otkrila je.

Prvi dani braka prošli su u lijepoj atmosferi, a Hedviga priznaje da joj se mnogo toga nije promijenilo, no jedan mali detalj ipak joj je poseban.

"Osim činjenice da sad i on ima prsten na ruci, kao i ja još jedan uz zaručnički, nije mi drukčiji osjećaj nego prije svadbe. Doduše, lijepo je bilo poslati mu jutros poruku i osloviti ga suprugom kad se već išuljao do posla. Poznavajući njega, nisam ni sumnjala da će biti tako, ali sad se veselim ipak malo vremena samo za nas dvoje kad smo ispratili sve goste svojim kućama", zaključila je za RTL.hr.

