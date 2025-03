Poplava pogodila Orahovicu, DHMZ izdao važno upozorenje: 'Vodostaji će rasti'

Poplava pogodila Orahovicu

Gotovo 80 litara kiše palo je u 24 sata

Obilne kiše izazvale su izlijevanje rijeke Vučica, vodostaj preko 9 metara

Aktivirani resursi vatrogasaca i Hrvatskih voda, ulice zatvorene zbog poplava

Više kuća je pod vodom, naložena hitna evakuacija

Najavljene nove oborine

DHMZ izdao važno upozorenje

7.30 - DHMZ u objavi na svojim mrežnim stranicama navodi da se nakon nekoliko kišnih dana, nastavlja oborinska epizoda uz dotok vlažnog zraka u sklopu ciklone koja se od južne Italije vrlo sporo premještala u Jadransko more. Prizemna ciklona će se tijekom današnjeg dana i subote postupno popuniti, no na vremensku situaciju će utjecati visinski ciklonalni vrtlog koji zahvaća Jadransko more, Balkanski i južni dio Apeninskog poluotoka i u sklopu kojeg će nam nastaviti pritjecati zrak bogat vlagom te se do nedjelje, 30. ožujka, očekuje obilna kiša, osobito na području Dinarida.

Nestabilno vrijeme s dugotrajnim oborinama na području Hrvatske i BIH, naglašavaju iz DHMZ-a, traje već neko vrijeme čime je površina tla već visoko zasićena vodom, a visoka vlažnost površinskog sloja tla uzrokuje da sva količina oborine koja pada na takvo tlo izravno otječe u vodotok i doprinosi povećanju protjecanja, odnosno vodostaja nizvodno.

Stoga bi, s obzirom na prognoziran nastavak kišnog razdoblja na području Hrvatske i BiH, ostvarene oborine mogle uzrokovati značajno podizanje vodostaja svih pritoka rijeke Save, a naročito njenih desnih pritoka - Una, Kupa, Dobra, Mrežnica, Korana, Bosna, Vrbas, itd. Uslijed povećanih dotoka sa svih pritoka doći će i do povećanog dotoka rijeke Save u njenom srednjem i donjem dijelu toka u Hrvatskoj, upozorava DHMZ.

Hidrološke postaje na navedenim rijekama bi mogle doseći značajne stupnjeve obrane od poplava što će prvenstveno ovisiti o ostvarenoj oborini na pojedinim slivovima, prognozira Zavod uz napomenu da je pozornost potrebno usmjeriti na Kupu s pritocima, donji dio toka Une, te srednji i donji dio toka Save, jer će se prema sadašnjim prognozama nastavak oborine dogoditi na njihovim slivnim područjima.

DHMZ se osvrće i na situaciju s rijekom Neretvom koja utječe u Jadran u Hrvatskoj, a većina njenog sliva nalazi se u BiH, čija je nadležna Agencija za vodno područje Jadranskog mora jučer izdala upozorenje o mogućim poplavama za donji dio sliva te rijeke, pri čemu se vrh vodenog vala očekuje sutra. To posljedično znači, upozorava DHMZ, da je moguć je porast vodostaja i na hrvatskom dijelu Neretve.

Na kraju iz DHMZ-a ističu da od utorka, 1. travnja, slijedi stabilnije vrijeme s manje ili nimalo oborina, te smirivanje i opadanje vodostaja u gornjim dijelovima slivova.

Ulice u Orahovici pod vodom

7.20 - Ulica Matije Gupca u Orahovici u potpunosti je poplavljena, a Orahovica je svojim građanima izdala posebno upozorenje.

"Zbog izvanredne situacije na području Grada Orahovice obavještavamo sve građane da ne ometaju rad na poplavljenim dijelovima grada te da smanje kretanje, osim u hitnim slučajevima, kako bi institucije mogle obavljati svoj posao", poručili su iz Grada i zamolili za strpljenje.

Stiže obilna kiša

7.05 - Iduća dva dana diljem Hrvatske i u regiji očekuju se velike količine kiše, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod izdao posebno priopćenje.

Kiša i dalje pada u Hrvatskoj i susjednim zemljama, a oborinska epizoda nastavlja se uslijed dotoka vlažnog zraka iz ciklone koja se sporo premještala iz južne Italije prema Jadranskom moru. Iako će prizemna ciklona tijekom petka i subote postupno oslabiti, vremensku situaciju i dalje će oblikovati visinski ciklonalni vrtlog koji zahvaća Jadransko more, Balkanski i južni dio Apeninskog poluotoka, donoseći zrak bogat vlagom. Do nedjelje se očekuje obilna kiša, osobito na području Dinarida. Prognozu pročitajte OVDJE.

'Situacija je ozbiljna, kreće se prema kućama'

7.00 -Teška situacija zahvatila je naselje Slavonske Bare, gdje rijeka Vučica prijeti kućama.

Načelnik općine Zdenci, Tomislav Durmić, izjavio je: "Situacija je zaista ozbiljna. Rijeka se izlila i voda ulazi u dvorišta, kreće se prema kućama. Kiša i dalje neumorno pada, a razina vode raste."

Službe na terenu postavljaju vreće na najniže točke, a u slučaju pogoršanja situacije najavljen je krizni punkt za pružanje skloništa i osnovnih potrepština.

Aktiviran stožer civilne zaštite u Orahovici

6.00 - Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH izvijestilo je da je zbog obilnih oborina i izlijevanja rijeke Vučica u Orahovici aktiviran Stožer grada Orahovice.

"Angažirani su resursi Hrvatskih voda, Vatrogasne zajednice Orahovica i Čačinci, okolni DVD-i; u pripravnosti su komunalne i prometne službe te radi moguće evakuacije čamac JVP Slatina", izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite putem Facebooka.

U posljednja 24 sata u tom području palo je gotovo 80 litara oborina po četvornom metru, što je izazvalo nagli porast vodostaja rijeka Vučica i Vojlovica.

"Pala je veća količina kiše, preko 75 litara. U 6 sati kada smo izašli na teren, naša brana nije bila preplavljena. Sada, nažalost, voda prelazi preko retencijske brane, što znači da je tamo nešto više od 9 metara vode", izjavio je Marijo Klement, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije.

Foto: Facebook/Screnshoot

Zatvorene su i ulice u Orahovici, uključujući Ulicu Stjepana Radića, dok je u Dalmatinskoj ulici više kuća pod vodom. "Najkritičnije je u Dalmatinskoj ulici, gdje je četiri ili pet kuća pod vodom, ljudi su ostali u kućama i potrebna je njihova hitna evakuacija", rekao je Klement.

"Rijeka Vučica u gradu Orahovici došla je gotovo do samog asfalta", dodao je Klement, naglasivši ozbiljnost situacije. Vlasti poduzimaju sve potrebne mjere kako bi pomogle ugroženim stanovnicima, a u pripravnosti su vatrogasci i komunalne službe.

