Fitness trener odnio pobjedu ovotjedne 'Večere za 5': 'Očito sam ja bio najbolji'

Danira je priznala da se nada morskom jelovniku, hobotnici i kozicama, ali Maciej je imao drugačije planove za današnju večeru. Za glavno jelo domaćin je pripremio gulaš od teletine u vinu s tjesteninom, točnije, domaćim fužima za prilog, a jelo je nazvao "Krava okupana u istarskom teranu".

"Gulaš sam kuhao dva puta u životu, ovo je treći", priznaje Maciej.

Za predjelo je odlučio pripremiti biftek tartar. Kad su gosti vidjeli sastanke Matej i Mario su komentirali kako bi biftek radije iskoristili za glavno jelo, Ines rekla kako biftek voli i pečen i u sirovoj varijanti, a Danira komentirala kako se nada da neće biti neko krvavo meso: "Što se tiče sirove hrane, nisam ljubitelj."

Ipak, Maciej je bio oduševljen vlastitim predjelom i komentirao kako bi mogao sve sam pojesti. Za desert je odlučio pripremiti skutu s tonka grahom i poljskim medom.

Gosti su stigli i nakon oduševljenog komentiranja pogleda i ambijenta, nazdravili likerom od kadulje i lavande. Zatim su se smjestili za stol na domaćinovoj terasi s koje su također imali prekrasan pogled na more i okolnu prirodu. "Ambijent, more, zrak, energija, sve je bilo top, ja sam bio oduševljen", komentirao je Mario.

Poslužio je predjelo, svoj tatarski biftek koji je namazao na prepečeni kruh i uz to poslužio sir s tartufima.

"Jako, jako ukusno. Sama aroma mesa i maslinovo ulje i sir - top", zadovoljno je komentirao Matej, a Danira je odlučila preskočiti predjelo, iako se odvažila kušati zalogaj.

Glavno jelo svidjelo se gostima, ali Mateju je nedostajalo soli u jelu.

"Glavno jelo mi je bilo savršeno, bilo je odlično i ja sam zadovoljna", rekla je Ines, a Matej priznao kako mu je gulaš čak i bolji od onih koje priprema njegova obitelj. Mario i Danira također su bili zadovoljni i nisu imali zamjerki.

Nakon glavnog jela Maciej je gostima podijelio razne instrumente kako bi zajedno zasvirali, ali gosti nisu baš bili usklađeni. Domaćin se vratio s desertom i poslužio gostima skutu na tanjurićima pa je Matej otvoreno rekao kako je sad pomalo zabrinut za desert. Ali domaćin je zatim gostima jednom po jednom stavio med na skutu, a onda i naribao tonku.

"Meni je ovo bilo nekako too much", za desert je rekla Danira, a Mario rekao: "Meni se jako svidio desert, vidjelo se da Maciej dobro poznaje modernu kuhinju."

Mateju se desert nije svidio.

Domaćin je od Mateja dobio sedam, od Danire šest, a od Ines i Marija po deset bodova. Za atmosferu je od Danire i Ines dobio po deset bodova. "Jako je lijep pogled bio, sve super, jedino je Maciej bio jako umoran i nikako ga nismo mogli oraspoložiti jedva je čekao da sve završi", rekao je Matej koji mu je dao sedam, a Mario je iznenadio i za atmosferu dao ocjenu jedan. "Ne zbog Macieja, on je zaslužio deset plus deset nego zbog ostalih ljudi."

Preostalo je proglasiti pobjednika - na zadnjem mjestu bila je Ines, na četvrtom Mario, trećem Danira, drugom Maciej, a pobjedu je odnio Matej. "Iskreno, osjećam se odlično, ali u šoku sam. Ipak je ovo natjecateljski show i ja sam na početku rekao neka bolji pobijedi, a na kraju krajeva, očito sam ja bio najbolji ovaj tjedan", rekao je pobjednik.

