Ekipa se odlično zabavila, a domaćica osvojila maksimalnih 40 bodova: 'Ništa ne bih dodao ni oduzeo'

Večeras je za odlično raspoloženu vatrogasnu ekipu kuhala Ana. Kao i Žana jučer, Ana je od svojih gostiju dobila same desetke i tako osvojila maksimalnih četrdeset bodova.

Domaćica je pripremu započela glavnim jelom 'Vratite se Milnari svi', sipom i bobom s crnom tjesteninom koju je pripremila sama te u nju dodala crnilo od sipe. „Čula sam da dobro kuha i očekujem dobru večeru“, rekla je Žana.

Ani se pridružio kolega vatrogasac koji je domaćici izronio kamenice, a zatim joj se pridružio u kuhinji kako bi joj pomogao s čišćenjem i otvaranjem školjaka. Slijedila je priprema deserta 'Kad mendule procvitaju', a Žana ispravno pretpostavila da će biti bračka torta od mendula. Ana je u nju dodala i med od lavande te med od limuna, a na kraju i sirup od limuna.

Za predjelo 'Od Mrduje do Mrduje' Žana je rekla kako je Mrduja otočić između Bača i Šolte pa da stoga mora svakako biti nešto morsko: „Ne može biti janjetina nikako“, dodala je. Domaćica je od butarge napravila majonezu, a od fileta mola panirane okruglice te uz sve to poslužila i blitvu. „Veselim se butargi jer je nikad dosad nisam probala“, iskreno je priznala Žana.

Domaćica je za doček gostima pripremila svježe kamenice i čaše pjenušca. Doček se gostima svidio, ali Nikola je priznao kako mu se Ana činila pomalo umorna. „Kamenice su bile super, odlične, friške, super“, zadovoljna je bila Žana.

Nakon zdravice ekipa se smjestila za stol. Predjelo se svidjelo gostima izgledom i okusom, a posebno majoneza od butarge. „Zadovoljna sam predjelom, ispalo je sve super. Ispraznili su tanjure, po reakcijama i komentarima mislim da je sve bilo odlično“, zaključila je domaćica.

„Izgleda jela nije bio onakav kakav sam očekivala jer ja poznajem drugačiji recept sa sipom i bobom“, rekla je Žana, a Josip kako je tjestenina bila savršeno al dente kuhana, kako je sipa bila jako ukusna te dodao da je jedino bilo malo previše ulja. „Što više crnila staviš to je bolji okus“, zaključio je Josip.

Bračka torta oduševila je goste, a uz desert u kojem je bilo i lavande vesela ekipa je zapjevala prigodnu pjesmu 'Oči boje lavande'. „Atmosfera je bila kao pjesma“, prikladno je komentirao Nikola.

Nakon večere domaćica je gostima podijelila poklone - ručno rađene sapune koje su radili učenici iz Milne, milnarski rječnik te ukrasnu ploču s motivom 'Večere za 5'. Za iznenađenje ekipi je zapjevao zbor DVD-a Milna.

„Zamjerki nemam, sve je bilo odlično i ukusno nema ništa što bih dodao ili oduzeo“, rekao je Josip, a gosti su bili složni u ocjenjivanju i Ani svi dodijelili po deset bodova.

