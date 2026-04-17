Đurđica je pobjednica ovotjedne 'Večere za 5': 'Ova večera je bila šlag na tortu'

Večeras je za Biserku, Đurđicu, Ivanu i Ivana kuhala 72-godišnja umirovljenica Danica. Za svoju večeru osvojila je visokih 39 bodova, a pobjedu je odnijela Đurđica, koja je kuhala u utorak.

Danica je pripremu svoje večere započela desertom 'Trnac', gibanicom s jabukom i orasima, a uz to je pripremila i pečene jabuke s medom i orasima. „Ja mislim da će se gospođa Danica u kuhinji jako dobro snaći“, zaključila je Đurđica. Zatim je pripremala glavno jelo 'Hosta', gulaš od junetine, govedine, svinjetine, srnetine i veprovine uz domaće noklice za prilog. Na kraju je pripremila predjelo 'Kosci' - kukuruznu zlevanku i prezvuršt, kuhanu šunku, rebrica s jajima i prgice, autohtonu suhu vrstu sira.

Ekipa se odmah po dolasku smjestila za stol, a domaćica je rekla gostima da si sami natoče aperitiv koji žele što joj gosti nisu zamjerili. Đurđica je pripremila ekipi poklone, crvene mašne za Biserku i Ivanu, za Danicu crveno bijelu mašnu i za Ivana crvenu kravatu.

„Izgled predjela bio je prebogat, oči nisu znale što bi prije jele“, komentirala je Đurđica kad je Danica poslužila predjelo. Gosti su predjelom bili oduševljeni, ali nisu ni blizu sve pojeli, kako bi mogli jesti i ostala jela.

Glavno jelo svidjelo se gostima tradicionalnim izgledom i odličnim okusom, a posebno su oduševljeni bili desertom. „Okus deserta je bio fantastičan, vratio me u mladost, mogu joj samo reći hvala“, zaključio je Ivan.

Nakon večere Danica je podijelila poklone, lončeke i ružice od krepa, a onda su se ekipi pridružili i zasvirali 'Zagorski čestitari'. „Atmosfera večeras je stvarno na razini i svi su bili dobre volje“, rekla je Ivana, a Ivan dodao: „Ova večera je bila šlag na torti.“

Danica je od Đurđice, Ivane i Ivana dobila po deset bodova, a od Biserke devet jer joj je zlevanka bila suha.

Pobjedu je na kraju odnijela Đurđica koje je rekla: „Osjećam se prvenstveno iznenađeno, a s druge strane počašćena jer su mi puno bolji i iskusniji domaćini i kuharice dali tu čast da budem pobjednica.“ Novcem od nagrade planira počastiti ekipu.

