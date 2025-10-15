Dubravko nakon ispadanja iz showa otkrio svoje planove: 'Moram pronaći posao'

Dubravko je ispao iz popularnog showa "Život na vagi". Iako nije imao najlošiji rezultat na vaganju, prejedanje plavog tima doveo ga je do toga da crveni tim izgubi natjecanje. Time je Dubravko morao napustiti show.

Za RTL.hr je podijelio kako se osjeća nakon izlaska i što planira dalje.

"S obzirom na to da sam skinuo trideset kilograma u dva mjeseca, osjećaj je fantastičan, naročito nakon što sam obukao hlače u kojima sam došao i stavio svoj kriptonit, remen iz JNA koji je sad na meni duži 20 do 25 centimetara. Tako da osjećaj je fantastičan. Ponosan sam na samu odluku što sam se prijavio ovdje i ponosan sam na sve što sam postigao od mršavljenja od svih aspekata koje sam ovdje mogao dobiti", otkrio je.

'Jako cijenim Edu'

Unatoč velikom napretku koji je ostvario, izlazak iz showa za njega nije bio lagan.

"Žao mi je što ne mogu nastaviti ovdje jer ovdje ipak su uvjeti puno bolji nego kad ih mogu imati bilo gdje drugdje ovoga. Sve je prilagođeno samo tome da čovjek uspije. Od nutricionista preko trenera, sprava, sve moguće mogućnosti, uključujući i psihološku pomoć. Vani neću imati sve to", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon "Života na vagi", Dubravko planira nastaviti sa zdravim načinom života.

"Plan sam stvorio još prije četiri do pet tjedana. Naravno, u planu je nastavak treniranja i skidanja kila. Imam neke planove i osobne prirode vezane uz posao, kuću i tako dalje. Ali uglavnom imam plan za dalje", rekao je za RTL.hr.

Za trenera Edu ima riječi hvale.

"Edo mi je izuzetno prirastao srcu. Vikao je na mene kad je to trebalo. Zafrkavao me kad je trebalo. I kad nije, ali uglavnom jako cijenim Edu i on je stvarno čovjek po svim pitanjima i baš je pravi trener. Uopće nemam toliko superlativa u vokabularu da ga opišem", ispričao je za RTL.hr.

Po povratku kući, Dubravko već zna što ga čeka.

"Pa prvo ću otići kod frizera. To mi je u planu i onda moram u nabavu. Onda se moram čuti s bivšom natjecateljicom Željkom jer smo već imali nekakve razgovore da zajedno idemo u teretanu. Ne znam što me čeka vani i još moram pronaći posao", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak otkrio otkud jelen u središtu Zagreba: 'Nalazili smo mi svašta...'