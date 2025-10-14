Vaga nema milosti! 'Što će nam biti od jedne pizze?'

Nakon pobjede u izazovu u emisiji ''Život na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, činilo se da plavci ponovno drže konce u rukama, no onda su stigle pizze i 36 kriški nestalo je s tanjura, a oni su zaboravili na svoje ciljeve i obećanja. Rezultat je velika kalorijska bomba koja im je donijela 7,2 kilograma prednosti na vagi, ali i veliki strah pred ono što slijedi.

Foto: RTL

Crveni tim još uvijek ima četiri kilograma rastuće prednosti, što mogu iskoristiti večeras, pogotovo zato što, zbog pobjede plavaca u izazovu, znaju da će se vagati s mokrim majicama! ''Svjesni smo da su nam šanse male, ali ipak postoje, jer su plavci puno papali'', iskren je Dominik dok Domagoj vjeruje da će pizza presuditi upravo onima koji su joj se prepustili bez razmišljanja.

S druge strane, plavci pokušavaju zadržati hladnu glavu - barem na riječima. Mare se nada da će vaga pokazati samo minus dok Zvone, koji je pojeo čak tri pizze i još jedan komad, s osmijehom kaže da se ne boji rezultata. Ante, pak, zna da su se svi zavaravali mišlju 'što će nam biti od jedne pizze' dok Mirna priznaje da ju je strah: „Bojim se da toliku količinu pojedenih kalorija jednostavno nije bilo moguće izbaciti do vage.“

Naime, treninzi su bili žestoki i motivacija visoka, no iskušenje s pizzama pokazalo je koliko je ljudska slabost ponekad jača od želje za pobjedom. „Razumijem strategiju razmišljanja - osvojiti, ostvariti prednost, ali mislim da su pretjerali“, kaže Mirna.

Foto: RTL

Večerašnje vaganje bit će sve samo ne mirno. Emocije će biti na vrhuncu, pogledi će lutati prema brojkama, a svaki gram mogao bi odlučiti tko ostaje, a tko odlazi. Prednost, mokre majice, grižnja savjesti i pokoji zalogaj previše - sve će to stati na vagu.

Bit će to jedno od najnapetijih vaganja sezone - jer pitanje nije samo tko je izgubio kilograme nego i tko je izgubio kontrolu. Tko će pobijediti na vagi, a tko će morati napustiti show? Pogledajte u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: