DIVLJE PČELE /

Đordano bira Zoru unatoč svemu: 'Spreman sam joj biti muž, a djetetu otac'

Đordano bira Zoru unatoč svemu: 'Spreman sam joj biti muž, a djetetu otac'
Foto: RTL

Hoće li Zora prihvatiti njegovu podršku i mogu li zajedno izgraditi budućnost unatoč svemu?

23.4.2026.
21:48
Nakon što je saznao istinu, Đordano se našao pred jednom od najtežih odluka u životu. Iako pogođen situacijom, odlučio je ne bježati, već potražiti Zorinu sestru Katarinu i iskreno joj iznijeti svoje osjećaje i planove.

Đordano Bonačić, uspješni trgovac iz Splita koji je u Vrilo stigao zbog posla, ondje je pronašao nešto puno važnije — ljubav. Njegova veza sa Zorom Runje brzo je postala jedna od središnjih priča RTL-ove serije Divlje pčele.

Preokret koji mijenja sve

No njihovu romansu uzdrmao je neočekivani razvoj događaja. Zora otkriva da je trudna, ali dijete koje nosi nije Đordanovo. Ta spoznaja donosi snažan emotivni lom i stavlja njihov odnos na ozbiljnu kušnju, otvarajući pitanja o povjerenju, ljubavi i granicama prihvaćanja.

U razgovoru s Katarinom, Đordano priznaje koliko mu je teško, ali i koliko su njegovi osjećaji prema Zori snažni. “Znam da se sve promijenilo, ali ono što osjećam prema njoj nije. "Spreman sam joj biti muž, a djetetu otac", izjavio je, jasno dajući do znanja da je njegova ljubav prema Zori jača od svih prepreka.

Ljubav jača od okolnosti

Nakon početnog šoka, Đordano donosi odluku koja je iznenadila, ali i dirnula gledatelje. Spreman je prihvatiti Zoru i njezinu situaciju bez zadrške, pokazujući koliko mu znači. Lik kojeg tumači glumac Kristian Šupe ovim potezom dobiva novu dimenziju: onu zrelosti, odanosti i hrabrosti da voli bez uvjeta.

Hoće li Zora prihvatiti njegovu podršku i mogu li zajedno izgraditi budućnost unatoč svemu, ostaje pitanje koje drži gledatelje u neizvjesnosti. Jedno je sigurno, drama u Vrilu ne jenjava, a Đordanov izbor pokazuje da je za ljubav spreman ići do kraja.

Nova epizoda Divljih pčela na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u, a dostupna je i na platformi Voyo.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
