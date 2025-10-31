Dominik je pobjednik 'Života na vagi': Nevjerojatno je što je postigao

Pratili smo veliko finale devete sezone popularnog showa ''Život na vagi'' uživo na net.hr-u, RTL-u i platformi Voyo. Od samog početka, sezona je izazivala snažne emocije, donosila preokrete, uspone i padove. Kandidati su iz tjedna u tjedan pokazivali da promjena nije laka, ali je moguća uz trud, upornost i vjeru u sebe.

U finale su se plasirali Ante, Domagoj, Nena i Dominik, a pobjednik je nakon velikog truda osvojio je nagradu od 20.000 eura. Naime, pobjednik devete sezone 'Života na vagi' je Dominik.

Podsjetimo, u devetu sezonu showa ušlo je osamnaestero natjecatelja, svi sa zajedničkim ciljem – pronaći put prema zdravlju. Neki su od samog početka pokazali odlučnost, dok su drugi tijekom sezone iznenadili i trenere i same sebe. Kandidati su otkrivali što sve mogu, suočavali se s vlastitim granicama i prošli kroz iskustva koja su ih oblikovala.

Sezona je bila i jedna od emotivnijih jer su sudionici, uz stručnu pomoć trenera, prolazili kroz vlastite strahove, traume i bol, ali i osvještavali želje i nadanja. Transformacija koju su prošli trebala je spriječiti povratak na stari put i dati im znanje i vještine za život nakon showa.

Najvažnije lekcije koje su kandidati ponijeli iz ''Života na vagi'' tiču se zdravlja: tijekom sezone učili su o prehrani, disanju, hodanju, vježbanju i spavanju, kako bi svoju promjenu mogli nastaviti i izvan studija.

