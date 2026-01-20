Divlje pčele: Zora i Nikola rade nezamislivo

Cvita je iskrena s Rajkom i otkriva joj da je posvađana s Nikolom. On prisluškuje razgovor, a uskoro čuje ono što nikako nije htio - Cviti se ne sviđa njegova knjiga. Nikola je strašno pogođen tom činjenicom pa odlazi u kavanu i sjeda s Domazetom na piće te mu se žali o svojoj situaciji. Dotad, Cvita se nalazi s Katarinom i razgovara o Anti i zemlji. Domazet čuje njihov razgovor i slaže kockice u svojoj glavi, svjestan istine o sestrama.

Foto: Rtl

Tereza i Ante razgovaraju o Vici i njezinom braku pa djevojka priznaje ocu da ne želi otići u Čile. Otac joj obećava pomoći. Uskoro Mirjana otkriva Anti da Domazet zna tko je ubio Josipa i prenosi mu njegovu ucjenu. Jakov govori Teodori da želi razvod, no ona to ne želi ni čuti, plače i moli ga da je ne ostavi. Dotad, njegov otac govori Rajki svu istinu o prošlosti s Divnom. Ivica krivi sebe za njezinu smrt, a krivio ga je i Andrija Runje.

Pijani, utučeni Nikola odlazi u kuću sestara Runje i gleda Zoru dok se kupa. Uskoro pada na krevet, a onda se dogodi nezamislivo!

