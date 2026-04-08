Danas za ekipu 'Večere za 5' kuha domaćica Manda: 'Mislim da je ona jaka konkurencija'

Treći dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' kuhat će Manda Crnjac. Supruga, kućanica, ponosna majka četvero djece, ali i kuharica po struci u show se prijavila kako bi pokazala kako ona zna kuhati, ali i kako njezina obitelj živi.

Foto: RTL

Manda je prije radila u struci, ali trenutačno je posvećena obitelji te ima status roditelja njegovatelja zbog sina Mateja koji ima autizam. Današnja domaćica ne skriva kako je obitelji bilo teško kad su saznali da Matej ima autizam, ali to ih je ojačalo i zbližilo obitelj. „Manda je u suštini jako vesela osoba, jako brižna i vrijedna“, komentirat će za današnju domaćicu Dražen, a Emilija dodala: „Ja Mandu doživljavam kao velikog borca i kao osobu koja ne odustaje.“

Foto: RTL

„Moj dan počinje već oko četiri ili pet ujutro kućanskim poslovima“, priznaje današnja domaćica, koja ipak uvijek vodi računa o tome da napravi vremena i za sebe, ode vježbati i iz teretane se vrati bolje raspoložena i puna energije.

Foto: RTL

Svojim gostima Manda će pripremiti predjelo 'Moj je život Švicarska', glavno jelo 'Nitko kao ja' te desert 'Za sve postoji prvi put'. „S obzirom na to da ima veliku obitelj tu se mora i dobro kuhati! Ona sigurno kuha s ljubavlju i što god napravi sigurno će biti dobro“, reći će Dražen, a Sanela priznati: „Mislim da je Manda jaka konkurencija jer je kuharica po struci kao i ja.“

