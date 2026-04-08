Hoće li primirje potrajati? Hrvati su skeptični: 'Prvo to, a onda kreće treća runda'

Svijet je odahnuo. Umjesto najavljenog uništenja, američki predsjednik Donald Trump objavio je dogovor o dvotjednom primirju s Iranom. Vijest je stigla pred istek njegova ultimatuma Iranu koji je pristao otvoriti Hormuški tjesnac.

I Iran i SAD proglasili su pobjedu te najavili pregovore u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu. Ali najavljeno primirje već se različito tumači, pri čemu Pakistan inzistira da se primjenjuje na cijelu regiju, uključujući Libanon, dok Izrael tvrdi da će se njegove vojne operacije na jugu te zemlje nastaviti.

'Trump je izabrao milosrđe'

"Predsjednik Trump imao je moć paralizirati cijelu iransku ekonomiju u nekoliko minuta, ali izabrao je milosrđe. Poštedio je te ciljeve jer je Iran prihvatio prekid vatre pod ogromnim pritiskom", rekao je američki ministar obrane Pete Hegseth.

"Razlog za to je što smo već ostvarili i premašili sve vojne ciljeve te smo vrlo blizu konačnog sporazuma o dugoročnom MIRU s Iranom, kao i miru na Bliskom istoku. Zaprimili smo prijedlog od 10 točaka iz Irana i smatramo da predstavlja dobru osnovu za pregovore", komentirao je Donald Trump.

"U razdoblju od dva tjedna, siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac bit će moguć uz koordinaciju s oružanim snagama Irana i uz uvažavanje tehničkih ograničenja", kažu Iranci.

Velik broj Iranaca izišao je na ulice Teherana kako bi izrazili odanost vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju. Uz paljenje američkih i izraelskih zastava dočekali su vijest o primirju u koje mnogi sumnjaju. Neizvjesnost je i dalje prisutna među Libanoncima, kojih je tijekom izraelskih napada raseljeno više od milijun. Strahuju da Izrael neće stati s napadima.

Reakcije iz cijelog svijeta

Iz cijeloga svijeta stižu reakcije. Svjetski lideri podržavaju odluku o primirju, europski su lideri u zajedničkoj izjavi spremni osiguravati Hormuški tjesnac, a papa je pozvao na molitvu za trajno okončanje sukoba.

"Pozivam da ovo razdoblje osjetljivog diplomatskog rada bude popraćeno molitvom, u nadi da će otvorenost za dijalog postati sredstvo za rješavanje drugih sukoba diljem svijeta", rekao je papa Lav.

"Trenutačno je 15-ak zemalja mobilizirano i uključeno u planiranje isključivo obrambene misije, koju predvodi Francuska. Misija bi se, kada se za to steknu uvjeti, provodila u koordinaciji s Iranom radi olakšavanja nastavka pomorskog prometa", komentirao je Emmanuel Macron, francuski predsjednik.

"Kineski posebni izaslanik za bliskoistočna pitanja obišao je Bliski istok, a Kina i Pakistan zajednički su predstavili inicijativu od pet točaka o ponovnoj uspostavi mira i stabilnosti u Zaljevu i na Bliskom istoku", kaže Mao Ning, glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova.

I premijer Andrej Plenković poručuje da je primirje između SAD-a i Irana dobra vijest za svjetsku sigurnost.

Što kažu Hrvati?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo vas: Vjerujete li da će primirje na Bliskom istoku potrajati?

Evo nekih komentara:

"Samo dragi Bog zna. Znamo što odlazi, ne znamo što dolazi", kaže Muharem Hasanović. "Amerikancima ništa ne vjerujem. Sve ratove oni počinju. Gdje njihova čizma stane, tu trava ne raste. A predsjednik im je zlo, a i suradnici", kaže Nada Popović.

"Ne, Židovi hoće cijeli Bliski Istok i neće stati. Ne staju već 80 godina, pa neće niti sad", kaže Olga Eler. "Neće, jer će Trump za dva dana opet izvesti neku novu ludost, ultimatum ili što mu god već padne na pamet", kaže Dubravko Horvat.

"Ne vjerujem, ali se nadam", komentirala je Lidija Novak. "Hoće sigurno, Iran je vojno razoren, a ako hoće život moraju se primiriti, glavni zločinci su eliminirani, a ako koji nešto pokuša riješit će ga sami", kaže Stjepan Gluhak.

"Potrajat će dok se zalihe naftom malo popune i onda kreće treća runda?", kaže Slaven Livaja. "Daj Bože, ali je teško vjerovati!", kaže Nenad Vicencinović.