DIVLJE PČELE /

Cvita je nestala, a Domazet se bori za život!

Cvita je nestala, a Domazet se bori za život!
Foto: Rtl

Jedan događaj pokreće lavinu nesretnih zbivanja

3.2.2026.
12:59
Hot.hr
Rtl
Domazet i Čavka se bore, a stvar spašava Sikirica te Čavka odlazi u pritvor. Tereza dotad proživljava veliki stres - Cvita je njezinu svečanu haljinu prolila kavom pa je hitno krenula sanirati štetu. S druge strane, Teodora i Jakov svađaju se zbog Katarine. Učitelj ne vjeruje u riječi svoje supruge i brani Katu, zbog čega je Tea sve bjesnija. 

Foto: Rtl

Rajka i Ivica su kod Veselinovića, koji polako shvaća da i uglađena dama ispred njega ima 'asa' u rukavu. Kata, Veljko i Željko pokušavaju spasiti Domazeta, a uskoro stiže i baba Ljuba. U isto vrijeme, Cvita spašava Terezinu haljinu pa je na djelu uhvati Mirjana. Izbije svađa između snahe i svekrve, nakon čega je Cvita nestala! 

Inspektor Sikirica želi saznati što se dogodilo i zašto je Čavka pucao na Domazeta te je sumnjičav prema Anti. Vukas je bijesan na Čavku. 

 

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina

Divlje PčeleRtl
