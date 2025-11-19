Brutalan preokret kod Josipa: Izbacio Radmilu koju je poljubio, a ovako je ona reagirala

U početnoj fazi emisije „Ljubav je na selu“, farmer Josip Ercegović imao je čak pet djevojaka kod sebe, ali samo tri je mogao povesti na farmu. Pred njim je bila teška odluka, a onda je napokon odlučio.

Jelica i Radmila ostale su stajati bez buketa, pa je Jelica već pomislila da je ona ta koja odlazi kući. „Nemoj ti biti teško, to je sasvim normalno. Želim ti sreću i hvala ti na gostoprimstvu“, rekla je Jelica dok se opraštala od Josipa.

No u tom trenutku Josip je napravio iznenadni preokret – umjesto Jelici, buket nije dao Radmili. „Oprosti“, rekao joj je, nakon čega su se zagrlili. „Sve pet“, izgovorila je Radmila razočarano, prenosi RTL.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Josip je također bio nezadovoljan: „Imala je distancu prema meni, jedva me zagrlila.“

Bila je uvjerena da će proći

Radmila je kasnije objasnila kako je očekivala da će proći dalje. „Kada sam se pojavila kao zlatna djevojka, reagirao je odlično. Prepoznao me i rekao da sam baš ja osoba koju želi. Još je naglasio da voli crnokose žene, a ostavio je dvije plavuše i izbacio dvije crnokose. To mi je čudno, jer bi trebao stajati iza svojih riječi“, zaključila je zbunjeno.

Video možete pogledati OVDJE.

Novu sezonu "Ljubav je na selu" pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Anita Martinović u kvizu otkrila koliko zna o "Ljubav je na selu"