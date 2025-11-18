Matea bez dlake na jeziku oštro uzvratila Dejanu: 'Naporan si s tim pitanjima o njoj!'

Odnosi u showu "Ljubav je na selu" polako se zakuhtavaju, a Matea sve teže skriva svoje nezadovoljstvo. Kako sama ističe, najveća greška njezinog partnera je što "ne sluša kad mu se nešto kaže" i "samo tjera po svome", što je postalo kap koja je prelila čašu njezina strpljenja, piše RTL.hr.

Do posljednjeg sukoba došlo je kada ju je Dejan pitao smije li masirati Ajdi noge. "Naporan si s tim pitanjima o njoj. Kad sam ja tebi rekla da joj ne smiješ masirati noge? Dejane, ne stavljaj mi riječi u usta", rekla mu je Matea, jasno pokazujući koliko joj je situacija naporna.

Cijeli video pogledajte OVDJE.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Novu sezonu "Ljubav je na selu" pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Anita Martinović u kvizu otkrila koliko zna o "Ljubav je na selu"