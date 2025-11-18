Ovaj par nije se proslavio na brzom spoju: Nijedna tema nije prošla glatko, pogledajte video

U novoj epizodi emisije ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, farmer Tomislav imao je zadatak bolje upoznati svoje kandidatkinje kroz seriju brzih spojeva. Posebno se istaknuo razgovor s Leom, koji nije tekao glatko.

Tomislav je upitao Leu koja joj je najdraža boja, na što je ona odgovorila roza. Farmer je rekao:

"Meni su sve boje lijepe osim roze." Pitao ju je i kako voli provoditi slobodno vrijeme, a Lea je odgovorila da voli čitati i piti kavu. Tomislav je tada dodao: "Ja volim sve osim čitanja i kave."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Cijeli video pogledajte OVDJE.

Novu sezonu ''Ljubav je na selu'' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Drama na sve strane! Eksplozija u školi, Labubu dobiva film, Modro jezero presušilo...