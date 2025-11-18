FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŠKI NEUGODNJAK /

Ovaj par nije se proslavio na brzom spoju: Nijedna tema nije prošla glatko, pogledajte video

Ovaj par nije se proslavio na brzom spoju: Nijedna tema nije prošla glatko, pogledajte video
×
Foto: RTL

Pogledajte u videu kako je izgledao brzi spoj Lee i Tomislava u 'Ljubav je na selu'

18.11.2025.
12:11
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U novoj epizodi emisije ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, farmer Tomislav imao je zadatak bolje upoznati svoje kandidatkinje kroz seriju brzih spojeva. Posebno se istaknuo razgovor s Leom, koji nije tekao glatko.

Tomislav je upitao Leu koja joj je najdraža boja, na što je ona odgovorila roza. Farmer je rekao:

"Meni su sve boje lijepe osim roze." Pitao ju je i kako voli provoditi slobodno vrijeme, a Lea je odgovorila da voli čitati i piti kavu. Tomislav je tada dodao: "Ja volim sve osim čitanja i kave."

Cijeli video pogledajte OVDJE

Novu sezonu ''Ljubav je na selu'' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Drama na sve strane! Eksplozija u školi, Labubu dobiva film, Modro jezero presušilo...

Jubav Je Na SeluVoyoRtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TEŠKI NEUGODNJAK /
Ovaj par nije se proslavio na brzom spoju: Nijedna tema nije prošla glatko, pogledajte video