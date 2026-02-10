FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Anka je sve lošije: Povlači nezamisliv potez

Anka je sve lošije: Povlači nezamisliv potez
×
Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

10.2.2026.
11:19
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Obitelj Vukas razgovara o datumu svadbe Tereze i Vice, a mladoženja je predložio Zagreb! Mirjana je na sebe preuzela organizaciju vjenčanja, a plan je da se par vjenča u Splitu! Domazet Kati govori cijelu istinu i iznenađuje je novim potezom. Anka je sve teže i lošije pa povlači nezamisliv potez i pomoć traži na neočekivanom mjestu.

Anka je sve lošije: Povlači nezamisliv potez
Foto: Rtl
Anka je sve lošije: Povlači nezamisliv potez
Foto: Rtl

Ivica priča Teodori i Jakovu o Antinoj ponudi, no učitelj je sumnjičav, baš kao i Rajka, koja želi cijelu istinu o prošlosti. Terezu muči nesanica pa odlazi majci ispričati sve o situaciji između Kate i gatare. Sadija ima loše namjere, a Mirjana bi se mogla naći na meti.

Anka je sve lošije: Povlači nezamisliv potez
Foto: Rtl
Anka je sve lošije: Povlači nezamisliv potez
Foto: Rtl

Kata pokazuje što osjeća, a iskren je i Domazet. Cvita i Nikola uživaju u ljubavi.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Svadba' jača od Titanica, Musk ima 800 milijardi dolara: Pogledajte Direktov pregled dana

Divlje PčeleNova EpizodaRtlVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx