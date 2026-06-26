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NE VIĐAMO IH ČESTO /

Anita Martinović pokazala zgodnu braću, pratitelji oduševljeni: 'Koja lijepa familija'

Anita Martinović pokazala zgodnu braću, pratitelji oduševljeni: 'Koja lijepa familija'
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Foto: RTL

Poznato je da voditeljica, rođena u Slavonskom Brodu, potječe iz velike obitelji s kojom je iznimno povezana, a ova objava to i potvrđuje, slaveći temeljne obiteljske vrijednosti

26.6.2026.
9:14
Hot.hr
RTL
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Anita Martinović (42), popularna voditeljica RTL-ove emisije "Ljubav je na selu", navikla je publiku na svoj profesionalni angažman i energično vođenje kroz ljubavne priče farmera. Ipak, nedavnom objavom na Instagramu odmaknula se od svjetala reflektora i pružila rijedak i dirljiv uvid u svoj privatni život, podijelivši trenutke s obiteljskog okupljanja u Zagrebu koji su raznježili njezine pratitelje.

Na svom Instagram profilu Martinović je objavila seriju crno-bijelih fotografija i kratki video koji odišu toplinom i spontanom srećom. Kroz selfie kadrove i zaigrani video, Anita je zabilježila veselu atmosferu s braćom, sestrom i njihovom djecom.

Uz jednostavan opis "Martinović's" te hashtagove #familytime i #brothersandsisters, jasno je dala do znanja koliko joj ovi trenuci znače. 

Poznato je da voditeljica, rođena u Slavonskom Brodu, potječe iz velike obitelji s kojom je iznimno povezana, a ova objava to i potvrđuje, slaveći temeljne obiteljske vrijednosti.

Reakcije pratitelja bile su iznimno pozitivne i pune topline. Komentari poput "Preslatki", "Koja lipa familija, kao i ti" i "Svi ste predivni" ispunili su objavu. 

Inače, voditeljica nikada nije krila koliko je vezana za obitelj, a s mlađim bratom Josipom, osim čvrste obiteljske veze, dijeli i uspješnu poslovnu suradnju. Naime, Josip joj je desna ruka u vođenju agencije za nekretnine.

Anita Martinović
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