Alina iz 'Života na vagi' pokazala figuru u bikiniju: Ovo je nevjerojatna transformacija

Pobjednica prošle sezone RTL-ova reality showa "Život na vagi" , Alina Pantseyeva (28), redovito oduševljava fanove drastičnom fizičkom transformacijom. U show je ušla sa 145 kilograma, dok je u finalu prikazano da je izgubila gotovo 50 posto tjelesne mase, što je najveći postotak u svih osam sezona emisije. Otkako je pobijedila nadahnjuje brojne te ponosno pokazuje novu figuru, a ovaj je put počastila fanove fotografijama s plaže.

"Nevjerojatna si Alina", "Predivna si, bravo", "Wow, sjajno", neki su od komentara zadivljenih obožavatelja. Alina je objavila niz fotografija u fluorescentnom dvodijelnom kupaćem kostimu, a pozirala je i u jednodijelnom bikiniju te se pohvalila s jednom novosti.

View this post on Instagram A post shared by Pᴛɪᴄᴀ Bᴀʟᴋᴀɴsᴋᴀ (@pani_alina) "Konačno sam naučila roniti - godinu dana nakon snimanja emisije 'Život na vagi', one epizode s bazenima. Trebalo mi je godinu dana da se odvažim. A kad sam napokon zaronila (s maskom) i ugledala ribe, odmah sam požalila što to nisam učinila ranije. Opet sam se uvjerila - vrijedi probati! Sad me je iz vode teško izvući, a najduže sam plivala gotovo 3 sata u komadu", podijelila je Alina s pratiteljima svoju sreću zbog uspjeha.

Inače, ova simpatična i šarmantna Bjeloruskinja prva je žena koja je pobijedila u showu i prva pobjednica koja nije rodom iz Hrvatske. Nakon izlaska iz showa njen je suprug također izgubio na kilaži, trenirajući s Alinom.

U prosincu prošle godine u RTL Direktu osrvnula se na svoj put u showu i otkrila što joj je sve bilo teško prebroditi.

"Ma sve mi je predstavljalo izazov jer je to bilo naporno i jedna neprirodna situacija. Teško je i psihički i fizički. Tu su i neke emocije, živiš s nepoznatim ljudima i naravno da je bilo dosta naporno. I treninzi. Nisam trenirala u teretani. Imala sam iskustva s plesom, ali to je bilo prije desetak godina", rekla je te otkrila da je u tom trenutku prošlo već nekih šest mjeseci da nije jela kolače i pizzu.

