Alina iz 'Života na vagi' pokazala figuru u bikiniju: Ovo je nevjerojatna transformacija
Pobjednica prošle sezone pokazala je liniju u kupaćem kostimu, a pritom otkrila da je prevladala velik strah
Pobjednica prošle sezone RTL-ova reality showa "Život na vagi" , Alina Pantseyeva (28), redovito oduševljava fanove drastičnom fizičkom transformacijom. U show je ušla sa 145 kilograma, dok je u finalu prikazano da je izgubila gotovo 50 posto tjelesne mase, što je najveći postotak u svih osam sezona emisije. Otkako je pobijedila nadahnjuje brojne te ponosno pokazuje novu figuru, a ovaj je put počastila fanove fotografijama s plaže.
"Nevjerojatna si Alina", "Predivna si, bravo", "Wow, sjajno", neki su od komentara zadivljenih obožavatelja. Alina je objavila niz fotografija u fluorescentnom dvodijelnom kupaćem kostimu, a pozirala je i u jednodijelnom bikiniju te se pohvalila s jednom novosti.
Inače, ova simpatična i šarmantna Bjeloruskinja prva je žena koja je pobijedila u showu i prva pobjednica koja nije rodom iz Hrvatske. Nakon izlaska iz showa njen je suprug također izgubio na kilaži, trenirajući s Alinom.
U prosincu prošle godine u RTL Direktu osrvnula se na svoj put u showu i otkrila što joj je sve bilo teško prebroditi.
"Ma sve mi je predstavljalo izazov jer je to bilo naporno i jedna neprirodna situacija. Teško je i psihički i fizički. Tu su i neke emocije, živiš s nepoznatim ljudima i naravno da je bilo dosta naporno. I treninzi. Nisam trenirala u teretani. Imala sam iskustva s plesom, ali to je bilo prije desetak godina", rekla je te otkrila da je u tom trenutku prošlo već nekih šest mjeseci da nije jela kolače i pizzu.
"Život na vagi" nije samo borba pojedinaca s kilogramima - to je borba društva da mijenja uvjerenja, navike i budućnost generacija koje dolaze. Nova sezona "Života na vagi" - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!
POGLEDAJTE VIDEO: Prva pobjednica 'Života na vagi' otkrila kako joj je show pomogao da promijeni život