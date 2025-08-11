SVE VEĆE INTRIGE /

Glumci iz 'Sjena prošlosti' otkrivaju što ih fanovi najčešće pitaju, ali i što donosi nova sezona: 'Sve se raspliće!'

Foto: Rtl

Svi zamršeni odnosi i neodmotana klupka tajni iz prve sezone bit će otkriveni ili stavljeni na test

11.8.2025.
11:21
Hot.hr
Rtl
Ove jeseni gledatelji RTL-a moći će pratiti novu sezonu serije koja je osvojila Hrvate! "Sjene prošlosti" vraćaju se na male ekrane, a kako najavljuju uzbuđeni glumci, bit će još napetije i emotivnije!

Nova sezona još više zadire u ljudske osobine i emocije, istražuje tanku granicu između dobra i zla te još dublje karakterne slojeve likova. Svi zamršeni odnosi i neodmotana klupka tajni iz prve sezone bit će otkriveni ili stavljeni na test pa gledatelji mogu očekivati emotivno još intenzivniju i napetiju priču punu preokreta i razrješenja.

Foto: Rtl

'Ljudi će vidjeti jednog drugog Tomu'

Simpatični Matija Kačan (45) , koji je sjajno utjelovio zafrkanta Tomu, otkriva djelić onoga što gledatelji mogu očekivati.

"U novoj sezoni čekaju nas velike promjene, i u odnosu karaktera, ali i u radnji. Mislim da će biti još napetije, jer je već i ova zadnja epizoda prve sezone završila jako neočekivano, tako da nitko ne zna što je bilo, nenadano i tajnovito, i opet sa zločinom! U drugoj sezoni to se raspliće. Pogotovo mogu reći što se tiče Tome, on rješava neke svoje stare 'sjene prošlosti' da bi mogao nastaviti živjeti dalje. Odnos s Paulom ponovno se komplicira i mislim da će biti jako zanimljivo! Ljudi će vidjeti jednog drugog Tomu nego što su naviknuli prošle sezone", najavljuje Matija te priznaje kako su i njegove kolege itekako iznenađeni smjerom u kojem se njihovi likovi u novim epizodama razvijaju.

Foto: Rtl

Još veće intrige

"Mogu najaviti uzbudljive epizode, pune prevrata, još većih intriga. Bit će emotivna – sigurno! Ove sezone gledatelji će biti prikovani za male ekrane. Lik Šimun ima jednu konstantu i drži je cijelu sezonu. Puno toga doznaje o sebi i u jednog trenutku doživi katarzu. U novoj sezoni priželjkujem Šimunu jedan miran i sretan kraj. Nadam se da će to dobiti", priča Jasmin Mekić (45), popularni Šimun.

I Arija Rizvić (31) veseli se početku nove sezone, priznavši kako na početku snimanja nije mogla ni zamisliti u kakve će se sve zaplete upustiti njezina Blanka, no baš joj je stoga bio još veći gušt, ali i izazov glumiti takve scene: "Slijede veliki zapleti, mračni događaji i puno, puno napetosti! Blanka je u zatvoru, a što će tijekom epizoda ona napraviti, neću otkrivati, samo očekujte da će biti puno neočekivanih obrata i događaja vezanih uz Blanku i to do samog kraja!"

Foto: Maja Bota Strbe

Olgina asistentica Davorka, koju tumači vedra Monika Mihajlović (34), jedan je od rijetkih likova u seriji čiji su postupci gotovo uvijek pozitivni i dobronamjerni, a upravo tu istinsku dobrotu kod svog lika najviše voli i glumica.

Foto: Rtl

"Dok sam čitala scenarij, nekad sam se čak i nekoliko puta vraćala da vidim jesam li stvarno pročitala to što sam pročitala. Jako je zanimljiv, odlično napisan, s jako puno slojeva i posebno me iznenadilo kako su se neki odnosi među likovima promijenili i razvili. Ima nekoliko scena koje jedva čekam da ih publika vidi i baš me zanima njihova reakcija na njih", ističe Monika.

Glumce redovito prepoznaju na ulici

A koliko gledatelji jedva čekaju nastavak zgoda iz najpopularnijeg kvarta u Hrvata, svjedoče i bliski susreti s njima omiljenim glumcima u gradu. Osmijeha i fotografiranja ne nedostaje, baš kao i molbi da im "preko veze" otkriju barem neku pikanteriju sa seta.

"Ljudi me često zovu Tomo, a ja se okrećem, to je već normalno. Drago mi je kad me prepoznaju, uvijek imaju neki lijepi komentar, drago mi je s njima porazgovarati", priča Kačan pa dodaje sa smiješkom.

"I iz njihovih reakcija vidim da svi iščekuju, ispituju što se dalje dogodilo, uvijek pitaju što ih iduće čeka. A ja ponekad i previše otkrijem, ha-ha!"

Foto: Rtl

"Veseli su kad me vide i uvijek bez iznimke pitaju što će se dogoditi sljedeće, s tim da znaju i sami da im ne smijem reći, ali uvijek zamole bar za neku sitnicu, ali ja, naravno, šutim kao zalivena i kažem da moraju sami gledati seriju. Iskreno se razvesele kad me vide, mislim da je to zato što je Davorka pozitivan lik pa im je možda i lakše prići, tako da je to jedan odnos koji se pojavljuje svugdje – i u gradovima i u manjim mjestima", smije se Monika.

'Cijelo snimanje bila je velika avantura'

A vrhunskom sadržaju koji proizvode i njihovoj velikoj glumačkoj kreativnosti u scenama svakako je pridonijela i činjenica da se sjajno slažu, a atmosfera je tijekom brojnih snimajućih dana bila vrlo pozitivna i prijateljska.

"Najdraže su mi scene s Matijom Kačanom, Markom Petrićem, Dajanom Čuljak. Toliko smo se smijali svaki put da smo jedva snimili scene, oni su genijalna ekipa i to najviše pamtim, iako je sva ekipa genijalna i cijelo snimanje je bilo jedna velika avantura!", kaže Arija.

Foto: Rtl

"Pamtit ću najviše, kao vjerojatno i većina kolega, tu neku simbiozu između nas koja se dogodila i bila na razini na kojoj možda nismo ni očekivali. Ako bi mi tako bilo cijeli život, bio bih sretan da tako radim!", poručuje i Matija Kačan.

Što čeka omiljene likove, pokazat će nove epizode "Sjena prošlosti" – ove jeseni na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Što donosi nova sezona serije 'Sjene prošlosti'? Hoće li svi dobiti ono što zaslužuju?

 

 

 

Sjene ProšlostiArija RizvićMonika MihajlovićMatija KačanMarko PetriĆDajana ČuljakJasmin MekićRtlVoyo
