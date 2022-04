Neki dan moja dobra frendica pohvalila mi se da je počela izlaziti s mlađim muškarcem. Ona je u pedesetima, a njen muškarac je 12 godina mlađi od nje. Umalo sam umrla od sreće kad sam to čula jer je ona jedna od onih zadrtih žena koja izlazi i želi se skrasiti sa svojim vršnjakom ili starijim tipom od sebe, a ja sam je uporno nagovarala da izađe s mlađim. Neka barem proba, govorila sam joj, pa kud puklo da puklo. No, njoj je i razlika od pet godina bila prevelika i ideji da izađe s nekim mlađahnim opirala se kao starleta prirodnom looku.

Ma nisu meni mlađi slađi, nemojte me pogrešno shvatiti. Nema to veze s godinama, već s muškim stavom prema ženama i kako se prema njima ponašaju. Prije nego što sam pristala izaći sa sadašnjim suprugom, koji je od mene mlađi 14 godina, i ja sam bila jedna od onih zadrtih koje mlađe muškarce nisu htjele niti pogledati.

Bježala sam od njih kao vrag od tamjana jer sam mislila da su oni sa starijim ženama samo fore radi da se naprave važni ispred frendova i pobustaju si ego ili da im treba netko samo za seks. Osim toga, mislila sam da su mlađi muškarci psihički nezreli, balavi i da nikako nisu materijal za jednu dugoročnu kvalitetnu vezu. Uzrečica "stara koka, dobra juha" stravično mi je išla na živce i nikako se nisam htjela naći u tom kontekstu, a da odvratni "MILF" izraz i ne spominjem… Zato smo frendice i ja izrazom "puran", koji je ekvivalentan "milfači", počastile sve podivljale muškarce 40+.

U nadi da ipak neću nabasati na nekog purana, isto kao i moja frendica s početka priče, izlazila sam s muškarcima 40+. No, nisam baš bila te sreće. Jedan moj puran od mnogih posebno mi je ostao u sjećanju. Sav onako napuhan, kako i priliči dobrostojećim snobovima, odveo me je u svoj restoran na ručak. Dok je pričao i hvalio se svojim automobilom, stanovima i jahtom, iz usta mu je dobrano smrdio češnjak. Valjda se nakrcao njime da prikrije vonj alkohola. Bio je ok dejt, onako, srednja žalost, sve dok na stol nisu stigla četiri minjona za desert.

'Muškarci 40+ ništa ne valjaju'

Puran je doslovno pohlepno progutao dva dok sam ja jedan polagano žvakala, što znači da je na tanjuru ostao još jedan. Nije me niti pogledao kad je zgrabio taj jadni kolačić kao da mu život o tome ovisi. Digla mi se kosa na glavi pri pogledu na njegovo bjesomučno gramzljivo žvakanje. Bio je cijel crven u licu i mislila sam da će se ugušiti. Mogao je barem iz pristojnosti pričekati tri minute, a onda ga pobjednički zgrabiti i požderati. Brže bolje sam se ustala nakon te crvene zastavice pod izlikom da mi nije dobro, no onda je brzinom munje uslijedila druga. Naime, puran me zgrabio za stražnjicu onako bez pardona isto kao što je maloprije zgrabio kolač. Brže-bolje istrčala sam na ulicu i onako sva u šoku uletjela u prvi tramvaj i blokirala mu broj na mobitelu…

Nekoliko dana nakon toga sjela sam na kavu s frendom, još ljuta k'o kuga jer me je puran pokušao dobiti s drugog broja. Moj frend je gej i itekako kuži muškarce, pa me je taj dan prosvijetlio kao zvijezda Danica Betlehem. "Šta se čudiš, ljubice moja!? Muškarci 40+ ništa ne valjaju. Sebični su i više se ne žele truditi oko žena, osim ako nije neka mlada cura u pitanju. Mani se ćorava posla. Ovo ti je 50. prvi dejt u šest mjeseci kojeg si prekinula. Kad si zadnji put bila s muškarcem na drugom spoju?! Daj više nekom mlađem komadu šansu!" Tako je rekao i tako i bi!

Žene 40+ imaju drugačiji mentalni sklop i stil života od muškaraca te dobi. Većina nas posložila si je život i karijeru kako je oduvijek htjela te dobro znamo što želimo. Stres je za nas smrtni neprijatelj i sve da bombe padaju oko nas, mi se baš na to ne obaziremo, već pičimo onako kako smo si same zacrtale. Svoj teško stečeni duševni mir čuvamo kao neku relikviju. Postale smo prvakinje u ignoriranju frustrirajućih situacija i pojava. Djeca su nam manje-više odrasla i opet smo sebe stavile na prvo mjesto. Naučile smo da je život samo jedan i da je jako dragocjen.

Većina muškaraca 40+, pak, ponašaju se kao da imaju sto života. Sve se više odaju porocima kako bi sami sebi ugodili. Muškadija je inače po prirodi egoistična, a u tim godinama to itekako dolazi do izražaja. Masa njih zavodi mlade cure, gutaju Viagru i ostale pripravke za potenciju, a na svoje vršnjakinje gledaju s gnušanjem kao na ofucane kokoške. Pornografiju konzumiraju za dobro jutro kao neka stara baka krunicu. Odjednom se propiju i oni koji do 40. nisu alkohol mogli niti smisliti i dobro je ako stanu samo na tome…

Ne transformira se svaki 40+ muškarac u purana

Purani uopće na paze na svoje zdravlje (svaka čast iznimkama). Njima je fizički naporna i obična šetnja, a jedina tjelovježba im je sjedenje na kauču i povremeno hodanje prema wc-u. Većina njih u teretanu ulazi samo kako bi napasali oči i šarmirali mlade cure. Mi žene 40+ volimo naše tijelo i pobožno treniramo kako bi što duže ostale zdrave. Perimenopauza je zeznuta stvar i ne treba se zezati s njome!

Prema ovome svemu ispada da su žene i muškarci 40+ nespojivi te da je njihov suživot totalno nemoguć, osim ako se ne naprave neki bijesni kompromisi. S druge strane muškarci 30+ mi se žale da, citiram, "ne mogu naći normalnu ženu među svojim vršnjakinjama" te da su "one mlađe (20+) posebno poremećene". Kažu da im je samo do novca i seksa, a s takvim osobama koje su intelektualno plitke kao tave ne može se ostvariti neka duboka emocionalna veza. Jel' vam sada jasnije zašto purani završe s mladim curama? Pa totalno su iste pameti i interesa!

Ipak, ne transformira se svaki 40+ muškarac u purana. Neke moje frendice u sretnom su braku već desetljećima sa svojim vršnjacima i među njima sve savršeno štima. Za singlice u petom desetljeću života problem je i u tome što su svi stariji muškarci koji valjaju zauzeti. Mi žene 40+ ne želimo biti s nekim mrtvim puhalom koje nas ne doživljava ni pol posto i čija se glava kao satelit okreće za mladim curama. Radije ćemo biti same! A što se tiče muškadije 30+ - samo zato što su desetljeće i kusur mlađi od vas, to nužno ne znači da će biti dobri partneri "i u dobru i u zlu".

Stoga, drage moje, dobro razmislite! I još samo da vam nakon ovoga svega napomenem da se, ako želite biti s mlađim frajerom, pripremite na osuđivanje i podsmijeh okoline jer je to kod nas još uvijek tabu tema. U tom slučaju budite mi pametne i neslomljive te živite po svom pout ikone Coco Chanel koja je živjela po svojoj maksimi "Nije me briga što mislite o meni. Ja o vama uopće ne razmišljam".

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.