Neki dan frendice i ja sjedimo na kavi i raspravljamo o tome treba li s bivšim dečkima ostati u prijateljskim odnosima bez obzira jesi li u braku, vezi ili solo. Jedna od njih strogo je protiv toga i slikovito ih je nazvala "utezima prošlosti", a druga je rekla da ona u tome ne vidi ništa loše.

Definitivno se slažem s ovom prvom jer su i za mene bivši dečki utezi moje prošlosti koje nipošto ne želim vući okolo. Nanosala sam ih se dovoljno dok smo bili u vezi. Ne pada mi na pamet da ih vučem i nakon što je ona privedena kraju. Kad je nešto gotovo - onda je zaista gotovo, finito, the end, konec…

Izbrišem njegov broj iz imenika i živim dalje svoj život. E, sad se javila ova druga i rekla mi da je to okrutno. No, ja ne vidim razlog zašto trošiti energiju i vrijeme na lika kojemu sam sad samo ime u mobitelu i ništa više te odrađivati kave preko neke stvari i reda radi samo zato što smo odlučili ostati prijatelji. Zašto pri svakim susretom s bivšim nanovo i nanovo reanimirati odnos koji je umro?!

Mojoj prijateljici je normalno da s bivšim ostane frendica jer je, citiram, samo ljubavi nestalo, a sve ostalo štima. "Pa, ako štima, zašto onda sjediš s nama na kavi, a ne s bivšim?", pitala sam je, a ona se zbunila. Prijatelji bi trebao uvijek biti tu za tebe, a ne samo kad to njemu odgovara i reda radi jer mu je neugodno pogledati te u oči zbog lošeg prekida kad te sretne na ulici… Prijateljstvo s bivšim po meni je slično primanju milostinje.

Većina muškaraca misli s donjom glavom

Žena od prijatelja traži društvo za kavu, šoping, šetnju, odlazak u kazalište, rame za plakanje, osobu od povjerenja za povremeno čuvanje djece itd. Pokažite mi muškarca koji voli sve te stvari! Zapitajte se zašto se čovjek, koji općenito prezire većinu gore nabrojenih stvari, želi družiti i provoditi vrijeme s vama. Pošto većina njih razmišlja onom donjom glavom, razlog će vam biti itekako jasan - seks. Muškarcima sama pomisao na to stvara navalu hormona i još svačega nečega. Zbog toga se dosta njih usude bivšim curama predložiti da ostanu prijatelji s povlasticama. I one jadnice na to pristaju…

No, ni žene nisu baš nešto bolje. Veliki broj njih koje su pod teretom utega prijateljstva s bivšim potajno se nadaju da će kad - tad s njim ponovo završiti u ljubavnoj vezi.

Moja poznanica toliko je bliska s bivšim dečkom da je on kršteni kum njezinom sinu, no to nije sve. Ona ima i još jednog s kojim redovito ide na kavu. Po meni, ta ženska je svjetski prvak u dizanju utega. Fino se uredi i zbriše s bivšim na kavu. Kaže da to njezinom mužu ne smeta. pretpostavljam da se on tako samo želi nje riješiti na par sat. Dobro njemu - dobro njoj!

Ona je inače nepopravljiva flertuša s manjkom samopouzdanja. Muška pažnja joj dođe kao fiks narkomanu, a pošto od muža ne dobiva dovoljnu dozu očajno je traži okolo. Na "kavama" s bivšima moja poznanica dijeli uspomene na njihovu davno istrunulu ljubav te ogovaraju njenog muža. Nemaju si ništa novoga za kazati osim reciklirati već davno rečeno u vidu ljubavnih savjeta i sličnih nebuloza koje dijele djeca u osnovnoj školi.

Opsesivno vezivanje za bivše dečke

Ipak, ima i lijepih priča. Moja prijateljica je ostala poznanica s bivšim dečkom jer joj je bilo bed prekinuti sve odnose s, citiram, čovjekom koji je dobar k'o kruh. Znači, pozdravili bi se kad se vide na ulici, pitali za zdravlje i to je to. Nije bilo nikakvih kava, poruka i poziva na mobitelu, odlazaka u kino i sl. Tako je jednom nabasala na svoj uteg iz prošlosti dok je šetala s mužem i njih dvojica su se skompali jer imaju dosta toga zajedničkog, a ona se sprijateljila s njegovom curom i sad se svi fino druže u četvero.

Takvih priča gdje je "the end" prerastao u "happy end", pa u "happily ever after" je doista malo i u njoj glavni akteri nisu ostali prijatelji, već poznanici, a iz toga se izrodilo nešto sasvim stoto…

Da skratim, meni nije jasno to opsesivno vezivanje za bivše dečke. Kako možeš biti prijatelj s nekim tko te je vidio golu i ranjivu, povrijedio ili si ti njega povrijedila ili nemate ništa zajedničko i još svašta nešto što je dovelo do raskida veze?! Meni se to prijateljstvo nakon prekida doima kao neprekidna repriza dobrog filma iz kojeg su sad izrezani najbolji dijelovi - užasno dosadno, glupo i nepotrebno.

Drage moje, zapitajte se zašto se morate nasamo nalaziti s bivšim dečkom, umjesto da uživate u društvu sadašnjeg? A ako ste solo, zašto ne tražite novog dečka, već samo izlazite s bivšim. Žene moje, manite se ćorava posla, ništa ne liječi dušu bolje od jednog poštenog babinjaka s frendicama. Tom spektakularnom eventu muškarci nikad neće biti dorasli, niti ga kuže.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.