Bliži nam se Dan žena. Tada se, citiram, slave "ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola". Ne znam kakvo je stanje u drugim krajevima civiliziranog svijeta, no kod nas ako si žena onda si je**** kako god okreneš. Skoro svi te "natežu", od sustava, do obitelji, a ni na poslu se ne provedeš puno bolje. Ovo, nažalost, vrijedi za veliki broj pripadnica tzv. ljepšeg spola.

Jedno od najvećih dostignuća žene u Hrvatskoj jest da se uspije izboriti za svoje "ja". Većinu djevojčica, nažalost, roditelji još uvijek odgajaju da budu podčinjene i da ne misle svojom glavom. Vele im da će muškarac umjesto nje misliti, a njezino je da ga pokorno sluša.

Poznam jednu takvu. Nije ni dana pošteno radila u životu. Njezino najveće postignuće bilo je naći si dečka i udati se. Da bi mu udovoljila i zadržala ga uza se, operirala je grudi, pa sad ima dvije nogometne lopte na rebrima kako bi bila seksi i bulimiju kako bi sačuvala vitku figuru.

Muž joj je čak kupio i traku za trčanje pa je tjera kao neku kobilu da trči po njoj svaki dan i broji joj kalorije. Njezin muškarac određuje joj i kako će se oblačiti, što će govoriti, kako će se ponašati i dr. Ona kaže da je presretna i jako je zadovoljna svojim životom jer ne mora misliti svojom glavom. Sve će muž umjesto nje srediti…

Seksom se ne rješavaju problemi

No, ako kojim slučajem nisi ovca, poput moje poznanice te vlastitom ocu pokažeš zube i suprotstaviš mu se, onda se nećeš baš dobro provesti. Većini takvih djevojčica otac remenom ili šibom izbacuje lude bubice iz glave, kao neki svećenik kad kadi crkvu tamjanom i tjera zle duhove, tako on lamata tom šibom. U slučaju da to nije upalilo, muškarci takve curice proglase ludim lezbijkama mada su heteroseksualne. Kad smo već kod toga ne znam zašto se ti dečki pretvaraju da mrze lezbijke kad ih vole gledati u pornićima?! No, to je materija za neku drugu kolumnu…

Jedno od najvećih dostignuća žene u Hrvatskoj je i kada s mizernom plaćom uspije preživjeti i prehraniti obitelj do kraja mjeseca. Moja dobra frendica prava je heroina i Houdini kad je to u pitanju. Ona doslovno poput Isusa Krista od dvije ribice i štruce polubijelog kruha uspije nahraniti šesteročlanu obitelj. Mlatene i vodu u vino pretvara. I ne samo to! Osim što su joj doma svi siti i veseli, ona uspije imati i super frizuru i odjeću, šminku… Kad sam je k'o neki glupko u čudu pitala kako joj to polazi za rukom, moja heroina mi se veselo nasmiješila i rekla da sve kupuje na akcijama, sniženjima, second hand shopovima itd.

Također, jedno od dostignuća jest i kad žena shvati da se ne razmišlja "onom stvari", već mozgom i da se seksom ne rješavaju svi problemi. Poznavala sam curu koja je tako živjela. Njoj je skinuti gaćice i grudnjak ispred muškarca bilo kao nekome opati zube - automatski i rutinski.

Spavala je sa šefom kako bi plesao kako ona svira, dobivala je super meso kod mesara jer mu je pokazala grudi i obećala mu je još golotinje i možda nešto više ako bude dobivala najbolje i najsvježije meso, poseksala se s policajcem kako joj ne bi kaznu za vožnju u alkoholiziranom stanju napisao…

Budite ponosne na sve što ste postigle

No, njoj nikako nije bilo jasno zašto ne može zadržati muškarca. Umjesto da svađu s dragim riješi konstruktivnim razgovorom, okončala bi ju destruktivnim seksom i onda bi se čudila zašto je frajeri nakon toga ostavljaju. Ta šupljača se čak hvalila kako manipulira muškarcima zahvaljujući seksu. Pitanje je hoće li ikada shvatiti u čemu griješi. I da, pokušala sam joj reći, no uopće me nije doživjela. Pogledala me zabrinuto kao da mi u glavi fali ne daska, već cijela pilana i rekla, da prostite, "Nije pi**a sapun pa da se istroši. Tako me majka odgojila".

Tek mi je onda sinulo da nema svaka djevojčica sreću kao ja da raste uz mamu feministicu i tatu koji je emocionalno topao kao plišani medo.

Postignuće žene u Lijepoj našoj jest i kad mužu i djeci uspije objasniti da nije "Katica za sve" te da je živo biće sa svojim potrebama i željama, a ne njihova čistačica, kuharica, medicinska sestra i psihijatar 24 sata dnevno sedam dana u tjednu. Također, postignuće je i kad žena u pedesetima nakon dugo vremena nađe posao ili ne dobije otkaz jer su one među prvima zajedno s majkama na porodiljom dopustu na odstrjelu. Mogla bih tako do sutra nabrajati postignuća hrvatskih žena jer ih ima popriličan broj, no neću jer mislim da ste stekli uvid u problematiku.

Znam da sam mogla pisati o ženama uspješnim izmumiteljicama, znanstvenicama, poduzetnicama itd., no nisam htjela jer one imaju svoj medijski porostor i svatko zna za njihove pothvate kojima su pomogle čovječanstvu. Zdušno se nadam da će postignuća "običnih" hrvatski žena u budućnosti imati više pozitivnu konotaciju umjesto ove pretežno negativne.

I stoga, drage moje, budite ponosne na sve što ste postigle i zapamtite - prava i istinska snaga žene je u srcu junačkom, a ne u mišićima i ostalim dijelovima tijela. Kad se ona spoji s inteligentnim umom, čuda se događaju!

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.