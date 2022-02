Eto ti ga na vraže, stiže nam Valentinovo ilitiga Dan zaljubljenih u ponedjeljak. Ako ste jedan od onih koje to uopće ne zanima, ipak ne možete izbjeći tu "važnu vijest" jer vas svakodnevno već mjesec dana bombardiraju reklame svakakvih poklon paketa za dvoje po hotelima, restoranima, trgovinama nakita, čokolaterijama i sl. Čudi me što Valentinovo nije dobilo i neradni dan koliko se halabuke diže oko njega i obzirom koliko pojedini Hrvati vole blagdane i praznike, pogotovo kad ih mogu spojiti s vikendom.

Za Valentinovo se sve vrti oko ljubavi, a ona se, ako je suditi po reklamama za taj "važan dan", itekako kupuje. Pa zar moraš biti toliko jadan da svoju ljubav prema boljoj polovici iskazuješ poklonom pored tolikih predivnih načina koji su besplatni?! No, nisam tu da vam dajem savjete o seksualnom životu. Ako vam taj segment života ne štima, odite kod nekog seksologa, psihijatra ili psihologa na savjetovanje, ovisi što vas muči. Još jadnije je to da samo jedan jedini dan u godini partneru iskazujete ljubav.

Svako Valentinovo ista priča. Gledam žene kako skockane nose bukete i bombonjere po gradu, a muškarci trče naokolo u panici kao kokoši bez glave jer su svojoj dragoj zaboravili nešto kupiti ili ne znaju što da joj poklone. Jadničci samo što se ne sruše od infarkta. I onda se naše starlete i wannabestarlete po društvenim mrežama hvale kako su se fino uredile (čitaj: razodjenule) te da su dobile skupocjeni nakit, automobile i sl.

Luksuzni poklon je uvreda

Pa ljudi moji dragi, meni bi otpao obraz kad bi mi muž kupio automobil ili neki skupi komad nakita ili garderobe. Odmah bi ga poslala na testiranje na droge ili u ludaru na procjenu ubrojivosti jer znači da je dibidus prolupao i digao kredit na 50 godina ili se odao kriminalu ili je, pak, nešto opasno skrivio ili sve to nabrojeno…

A i sve da smo bogati, skupi poklon za Valentinovo bi me isto zbedirao. Naime, niti jedna normalna i pametna žena koja drži do sebe neće primiti neki luksuzni dar jer joj je to uvreda. Pa može ga sama zaraditi i sebi kupiti! Osim toga, mi nabolje znamo što želimo. Neće nama neki muškarac određivati model ili boju automobila, dizajn nakita, odjeće, vrstu hrane koju ćemo jesti sl., pa nismo maloumne.

Suprug i ja smo vrlo slični po pitanju obilježavanja godišnjica i nama važnih dana jer ih oboje mahom - zaboravljamo. No, ne zbog toga što nas nije briga, već što svaki dan živimo kao posljednji, što znači i da se volimo jako i koliko god možemo, bez obzira što nije Valentinovo ili godišnjica braka, prvog poljupca itd. A što se poklona tiče, od početka naše veze imamo spontani dogovor da jedno drugom ne kupujemo gluposti samo zato što je neki praznik. Više smo tipovi koji se darivaju spontano kroz cijelu godinu i to nekim sentimentalnim sitnicama.

Ljubav se slavi spontano

Meni je naše najljepše Valentinovo, i jedno od rijetkih koje smo obilježili, bilo kad je bila karantena i ništa nije radilo, pa ni restorani, niti kafići… Kad smo završili s poslom, spontano samo odlučili da se odemo provozati po Zagrebu u našem automobilu. Nakon đira po centru, hubby mi je rekao da me vodi na najbolju kavu u gradu (oboje smo sportski tipovi, pa ne doživljavamo alkohol kao nešto važno).

Stali smo pored aparata za kavu ispred Velesajma. Sami na parkiralištu, pili smo kavu, smijali se i ljubili. Bili smo sretni kao neki bezbrižni zatelebani srednjoškolci. Taj dan mi se urezao u pamćenje jer smo bili sami na svijetu i vrijeme je samo za nas stalo, a ne zato što je bilo Valentinovo. Takvo nešto ne možete osjetiti ako se satima dotjerujete ispred ogledala, a k tome još ste i pod stresom i živcirate se oko toga hoće li vam sve proći po planu, hoće li se njemu ili njoj svidjeti vaš poklon, a oko vas je gomila nervoznih parova i svi ono pokušavaju slaviti Dan zaljubljenih…

Stoga dragi moji, bilo kako bilo, nevažno jeste li u vezi ili braku ili singl - nemojte da vas Valentinovo zbedira! Ljubav se slavi spontano, a ne kada vam datum to odredi. Sve samce koji se pribojavaju Valentinova k'o što se muškarci plaše impotencije podsjećam na Platonovu mudru izreku "Ljubav je ozbiljna mentalna bolest" i stoga budite sretni što ste ozdravili.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.