Već neko vrijeme svi bruje o prekidu 25-godišnje veze Danijele Martinović i Petra Graše. Njihovi obožavatelji se zbog toga snebivaju. On je nakon toga odmah završio s mlađahnom Hanom Huljić, a sad navodno čekaju i bebu. Pukla je 16-godišnja veza najidiličnijeg holivudskog para Jasona Momoe i Lise Bonet i još masu njih znanih i neznanih…

Nakon toga neočekivanog prekida, prema iskustvima pojedinih žena kojima sam okružena, scenarij je obično sljedeći: bivša, koja je duboko zagazila u četrdesete, ili pedesete, ili šezdesete, ostane sama i fura se da je snažna i osviještena žena i da njoj nitko ne treba jer ima sebe i karijeru, a on brzinom munje upozna mlađahnu djevu i onda se odjednom zakleti neženja oženi i čak dobije i dijete ili djecu.

Ne znam što se dogodilo među svim tim celebovima jer nisam vidovita, niti je ovo tekst o Graši, Danijeli i sl. Samo oni znaju što je presudilo njihovim vezama. No, imam par frendica koje su se provele slično kao i te nesretne glumice i pjevačice koje su ostale same nakon dugogodišnje i na prvi pogled skladne veze.

Jedna od njih bila je s pećinarom 15 godina koji joj je stalno govorio da "još nije spreman sviti obiteljsko gnijezdo" te da je "brak samo bespotrebni papir", ali kako je silno voli i da je ona jedina žena za njega. Moja frendica je snažna žena s karijerom i ona joj je na prvom mjestu, a njenom bivšem nikako se to nije sviđalo, pa se žalio da mu ne posvećuje dovoljno pažnje i tlačio ju je da mu kuha i pere.

Bivša bijesna ko ris, a sadašnja nahebala

Ona je to rado činila, čak je i zavoljela kuhanje i razmišljala je kako bi bilo divno da jednom postane mama… Njihova veza je pukla jer je njen bivši pećinar upoznao 19 godina mlađu curu kojom se nakon četiri mjeseca veze - oženio! Moja jadna frendica ostala je u totalnom šoku jer mu je slijepo vjerovala da nije spreman za brak i obitelj.

Ona sva tužna, ucviljena, bijesna ko ris i željna osvete počela se raspitivati o njemu da vidi je li mu loše u životu kako je i priželjkivala. No, ispalo je da je njemu savršeno dobro, a da je nahebala njegova mlađahna ženica. Naime, tip se uopće nije promijenio.

Ostao je onaj isti stari kreten koji voli izaći van s frendovima i do jutra bančiti dok mu ženica čuva "ognjište" i bjesomučno šalje poruke sadržaja "Kad ćeš doma doći?". Dok mu se njeni pozivi i poruke nižu na mobitelu, on se mrtav hladan frendovima hvali "Vidite kako je luda za mnom!" i ne udostoji joj se barem javiti da je živ i zdrav. Da tragedija bude još veća, baja okolo priča kako ga žena ne razumije i da je duboko nesretan te tako lovi još mlađe i naivnije ženske…

Proslavite prekid i slobodu!

Takvih i sličnih primjera po Lijepoj našoj ima na bacanje. Svaka iole inteligentna žena po njima će zaključiti da pojedini muškarci ne žele snažnu, neovisnu ženu, već hoće poslušnu lutkicu koja će ih tetošiti dok oni žive svoj život, a žena im služi umjesto mamice. Čast iznimkama, no većina muškaraca je takva, pogotovo na Balkanu.

Meni je jedan lik prije par godina, dok sam još uvijek bila singl, na našem prvom spoju doslovno rekao da sam mu "prevelik zalogaj" samo zato što sam mu rekla da volim svoj posao više nego kuhanje te da nikada ne bih bila domaćica koja stoji doma…

Drage žene, ako vas je bivši kljukao pričama da je brak za njega samo formalnost i da vama to ne treba, a onda se brzinom munje oženio prvom koja mu je naišla, otvorite šampanjac te proslavite prekid i svoju slobodu jer to znači da je on veliki djetinjasti muljator koji vam nije ni do koljena. On je dobro znao da vi ne trpite gluposti i više nije mogao od vas skrivati svoju nezrelu osobnost pa je dao petama vjetra čim je našao neku da mu izigrava mamicu i kojoj može prodavati maglu. Izbjegle ste metak i budite ponosne na sebe.

Uzdravlje!

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.