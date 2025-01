Kći bivše Borne Ćorića radi u stožeru Donalda Trumpa: 'Ponosna sam na tebe'

Srpska pjevačica Kaja Ostojić (41), poznata po dugogodišnjoj i intrigantnom privatnom životu, podijelila je s javnošću vijesti o uspjehu svoje kćeri Nikoline (22). Nikolina, koja već godinama živi i studira u Sjedinjenim Američkim Državama, privukla je pažnju medija nakon što je sudjelovala na inauguraciji Donalda Trumpa. Svoj ponos Kaja nije skrivala, a na Instagramu je objavila nekoliko fotografija uz riječi: "Koliko sam ponosna na tebe. Rođena si za velike stvari. Volim te".

Kći Kaye Ostojić

Na jednoj od objava Nikolina je pozirala u elegantnoj crnoj haljini i bundi tijekom svečanog bala, koji je uslijedio nakon inauguracije. Prema pisanju srpskog medija Blic, Nikolina je zaposlena u agenciji koja radi marketinške kampanje za Donalda Trumpa.

Kaja je za medije izrazila svoju neizmjernu podršku kćeri.

"Nikolina je izrasla u divnu djevojku, preponosna sam na nju, svi je hvale. Veliki je radnik, stvarno se trudi, u roku od jedne godine završava dvije, uči stalno, dan i noć. Ja sam joj oduvijek bila vjetar u leđa, čak i kada je odlučila otići u Ameriku. Iako mi je to teško palo, podržala sam je, kao što ću uvijek činiti", rekla je.

Kći Kaye Ostojić

Osim toga, Kaja je otkrila kako ju je Nikolina nedavno razveselila time što je dobila belgijsko državljanstvo.

"To mi je uljepšalo godinu, a ne dan. To joj je jako bitno, prozor u svijet, s obzirom na to da živi u Americi. Oduševljena je Floridom. Razumijem ju kad kaže da se ne želi vratiti iz Miamija. Iskreno, ni ja se nisam htjela vratiti", priznala je Kaja.

Nikolina je plod Kajinog braka s košarkašem Nikolom Dragojlovićem, a majka i kći dijele duboku povezanost unatoč fizičkoj udaljenosti.

Podsjetimo, Kaya je s našim tenisačem Bornom Ćorićem u vezu ušla početkom 2023. godine, a s 13 godina mlađim Bornom provela je samo pet mjeseci.

