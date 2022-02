Moj moto je oduvijek bio "nogiraj da ne budeš nogirana" i toga sam se manje-više pridržavala kao Svetog pisma. Na svaki maleni znak upozorenja nemilice sam petama davala vjetra. Stoga se divim svim onim ženama koje ostaju u lošoj vezi pod svaku cijenu godinama, a neke, čak, i cijeli život. Priznajem da sam nekima i zavidjela na toj ustrajnosti i posvećenosti svom muškarcu jer sam zbog svoje tvrdoglavosti i sitničavosti ponekad dugo, dugo znala biti singl. U tim trenucima slabosti mislila sam "Ipak je možda bolje išta nego ništa"...

No, meni smisao života nikad nije bio biti u vezi, pa bih se brzo pribrala. Sada kad sam u trećem braku drago mi je da sam bila tako zadrta jer sam našla ono što sam oduvijek tražila - savršenog muškarca po mojim mjerilima. To podrazumijeva duboku međusobnu ljubav, poštovanje itd. Suprug i ja smo oboje bili u brakovima prije našeg i na kraj pameti nam nije bilo bezglavo uletavati u još jedan, no o tome nekom drugom prigodom.

Kad sam bila singl, nisam htjela trošiti mjesece/godine na neku budaletinu i zato bih sve brzo okončala. Takav idiotikus (prema mojoj klasifikaciji -muškarac koji kad ženu emocionalno i financijski iscrpi ide drugoj) jednoj je mojoj frendici dobrano zagorčao život jer je na njega potrošila sedam godina, a on ju je nakon toga nemilice nogirao pod izlikom da on ipak nije materijal za dugoročnu vezu i brak, a dok su bili u vezi kleo joj se u vječnu ljubav i kljukao pričama kako jedva čeka stati pred oltar s njom.

Košarica puna gorčine i suza

Druga moja frendica je, pak, prošla još i gore. Živjela je pet godina s tipom koji je s njom ostao samo zbog toga što su zajedno digli kredit. Ostavio bi ju još i ranije, samo mu je plaća bila jako mala pa si nije mogao priuštiti da živi sam. Dok su bili u vezi, moja jadna frendica uopće nije kužila da će je nogirati. Mislila je da je s njima sve OK. Imali su super i redovan seks, nikad joj se nije požalio da mu nešto kod nje smeta, išli su na predivne odmore i vikende u inozemstvo… No, čim su kredit otplatili, tip je nestao u vidu magle.

Obje su divne i izvana i iznutra i svaka svekrva bi ih za snahu htjela i zaista nisu tako nešto zaslužile. Brinule se o njima, kuhale im, liječile duševne i fizičke ozljede i umjesto "hvala" ili "hoćeš se udat za mene?" ili nečeg što je slično tome, dobile su košaricu punu gorčine i suza.

Nažalost, one su jedne od mnogih posvećenih žena koje se vole bezuvjetno davati muškarcu. I u tome nema ništa loše. Problem nastaje kad ništa ne dobijete zauzvrat, već nakon što te idiotikus nemilosrdno nogira ostaneš sama i emocionalno ispijena i potrošena.

Prestanite 'lijepiti' muškarce

Problem je u tome što većina žena misli da se muškarac može promijeniti te da ga one mogu popraviti. Pa ga tetoše, paze, maze, a pri tome sebe skroz zanemare i umjesto "ja" postanu "on". "On to treba", "Ja za njega to moram napraviti" i sl. samo su neke od njihovih svakodnevnih mantri. I kada se umore od toga i uvide da svari možda i nisu realno takve kako su mislile, eto ti idiotikusa koji im dade vrlo malu dozu nježnost i one opet padaju na koljena i pužu pred njim kao da su dobile sveti gral. Sve dok ne završe slično kao moje dvije frendice.

Razbijenu šalicu možete zalijepiti, no muškarca ne možete. Ne postoji to lijepilo na svijetu koje ga može sastaviti, bez obzira što je ono načinjeno od čiste ljubavi. Volite sebe, pazite i mazite. Pa nije vas mama rodila da služite i tetošite nekog muškarca koji vas loše tretira i koristi. Rodila vas je da "služite" sebi! Vaša sreća mora vam biti najvažnija jer kad ste vi sretne i zadovoljne sobom, onda ćete moći usrećiti i svog muškarca i djecu.

Žene drage, prestanite "lijepiti" svoje muškarce. Nogirajte ih ako su psihički strgani i sigurno ćete nakon toga naći samo vašeg savršenog muškarca, tj. on će pronaći vas kad se to najmanje nadate. Odmah u početku veze trebate se znati postaviti i pokazati mu da ste vi šef ili, bolje rečeno, žena i kraljica, a on se tek treba pokazati i iskazati kako bi bio dostojan da bude s vama. A ako nije, napravite ono što će on vama kad-tad - bježite glavom bez obzira. Nema ništa loše tome biti singl.