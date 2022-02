Dokumentarac "Varalica s Tindera" podigao je zaista veliku prašinu. Odmah su za tastature pohrlili internetski nadrifilozofi, tzv. trolovi koji su stručnjaci za ama baš sve od nuklearne fizike do psihologije, no oni ne vole da ih se tako zove jer ih to vrijeđa, pa sam im dala drugi naziv. Ti nadrifilozofi su na koncu svojih rasprava važno zaključili da su si te nesretne žene same krive što ih je Shimon Hayut a.k.a. Simon Leviev preveo žedne preko vode i opljačkao te da su dobile što su i tražile.

Za one koji slučajno ne znaju, Leviev je izraelski prevarant koji je preko popularne aplikacije za upoznavanje prevario i opljačkao brojne žene. Ukratko, on im je servirao priču da je sin kralja dijamanata te da mu pošalju novac kako bi se izvukao iz problema koje su mu napravili njegovi neprijatelji. Tako je probisvijet od tih nesretnica izvukao na milijune dolara.

Te sirotice vjerojatno nisu pale na njegov izgled jer Leviev nije čak ni toliko zgodan. Prosječan je neki tip. Zaista, što ženu nagoni da se muškarcu tako baca pod noge, dade mu sav novac koji ima, zaboravi samopoštovanje i svoje potrebe kao da je neka tuka bez mozga? Imam samo jednu riječ za vas: zaljubljenost! Ona dolazi u raznim formama i oblicima. Netko je zaljubljen u novac, netko u partnera, netko u posao, netko u sebe itd.

Kad smo zaljubljeni ponašamo se suludo kao da smo pijani i drogirani i k tome još i slijepi. Mozak i razum bay, bay! Tada smo k'o nojevi koji su zabili glavu u pijesak i ne bi je izvukli vani ni da nam životi o tome ovise. Nemojte me pogrešno shvatiti, biti zaljubljen je divno. No, ponekad je, nažalost, i pogubno.

Prevaranata je oduvijek bilo

I sad bih trebala kao primjer spomenuti one jadne žene koje su psihički i fizički zlostavljane jer su se zaljubile u nasilnika, no neću. Dovoljno su propatile i duboko ih poštujem pa ih ne želim podsjećati na grozne traume koje su prošle… No, recimo Romeo i Julija su super primjer, ali i vrlo ekstreman jer su se zbog zaljubljenosti ubili. Također, primijetila sam da većina žena u ovo moderno doba ludu zaljubljenost ne plaća životom, već novčanikom.

Neki od vas će reći da su svemu krive društvene mreže i aplikacije za upoznavanje ili seksanje. I na prvi pogled tako se zaista i doima. No, prevaranata je oduvijek bilo i sve da društvene mreže i ne postoje, oni će pronaći način da operušaju svoje žrtve.

I opet dolazimo do te proklete zaljubljenosti. Otkad je svijeta i vijeka skoro svi bjesomučno streme tom osjećaju. Ova vražja pandemija usamljene je ljude gurnula još dublje u ralje online datinga. No, to nikako nije dobro jer čovjeka jedva da upoznate kad ste s njim uživo, a kamoli preko poruka, videopoziva ili fotografija. Neki ljudi provedu i po 20 godina u braku, a da se pošteno ne upoznaju.

Moja je šašava frendica zbog zaljubljenosti postala progoniteljica. Upoznala je tipa na Tinderu i ostala bez razuma. Oni su se nakon kratkog dopisivanja našli na kavi. Mudrica ga je nakon toga pratila, pa je saznala gdje živi. To joj se pokazalo vrlo korisno jer joj se tip nije javio cijeli tjedan, a ona mu je pobožno svaki dan slala po barem tri poruke koje je on izignorirao. Frendica je sva jadna mislila da mu se nešto loše dogodilo, pa je otišla do njega da provjeri je li živ i pozvonila mu na vrata. Da skratim, sva sreća da je tip skužio da ona nije nasilna i luda k'o šiba već samo - zaljubljena.

Gastritis i ogromni minus u banci

Ipak, završila je na psihoterapiji zbog opsesivno-kompulzivnog poremećaja, a tip kojeg je progonila na policiji zbog muljanja s nekretninama…

Druga moja frendica, pak, bila je šest mjeseci u braku s kockarom i narkomanom, a da to nije to skužila. Upoznali su se na Iskrici. Prije nego su se vjenčali bili su u vezi godinu dana i ništa nije upućivalo na to da on ima opasnih problema s klikerima u glavi, barem njoj. Par frendica i ja smo joj govorile da nešto s njim nije u redu, no ona ni da čuje. Bila je zaljubljena i slijepa k'o šišmiš.

Na kraju je ispalo da njezin bivši još od puberteta ima "naviku" biti u vezi s dobrostojećom curom kojoj bi uzimao novce za te svoje "slobodne aktivnosti". Taj pokvarenjak godinama je financijski pustošio žene kao tornado. Moja jadna frendica to je shvatila tek kada je ostala bez ušteđevine, laptopa, televizora, automobila… Njen bivši nestao je u vidu magle u pravcu slijedeće žrtve, a njoj je ostao gastritis i ogromni minus u banci, plus troškovi razvoda.

Prijavila ga je i policiji, a oni su joj se na to sve samo dobro nasmijali i gledali su je kao da joj u glavi nisu sve daske na broju…

Stoga, drage moje, kad vas probode Amorova strijela, stisnite zube, izvucite je ma koliko boljelo i dobroooo razmislite! Vjerojatno ne postoji žena na svijetu koja nije imala svog "varalicu s Tindera", no na vrijeme ga se upravo tako riješila.

