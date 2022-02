Svaka žena na svijetu ima svoj tip muškarca. Neke vole zločeste dečke, neke geekove, neke, pak, "vitezove na bijelom konju", itd. Dosta njih preferira Tarzane, kako ih moja frendica zove. Nas smo tri neki dan na kavi zaključile da je popriličan broj žena bio s barem jednim predstavnikom te skupine muškaraca i to se obično neslavno završilo. U romanima, stripovima i crtićima Tarzan i Jane su savršeni par i imaju perfektan romantični odnos, no može li se u realnom životu, gdje ništa nije idealno, urbani Tarzan uopće skrasiti? Je li moguće zauzdati ljubavnim okovima nekoga tko se fura da je slobodan i nesputan stvor?

Urbani Tarzani su tipovi poput Jasona Momoe, a to znači da imaju savršeno tijelo jer nisu prenabildani, dugu raščupanu kovrčavu kosu koju obično drže skupljenu u repiću ili punđi, barem malu bradicu, pokoju tetovažicu itd.

Poznajem nekoliko Tarzana i većina njih ima sindrom Petra Pana. Mnogi od njih nisu ni svjesni koliko dobro izgledaju, niti ih je briga za to. Tarzan nesmiljeno privlači žene svojom karizmom kao magnet čavle i s njim se osjećate kao da ste bili karmički povezani tijekom barem tri prošla života. Ukratko, uhvatite se na njega kao muha na zamku od ljepila.

Osobno se ne volim tako fatalno vezivati za muškarce. No, ako ste pustolovni tip ženske koja ima želudac koji dobro podnosi svakodnevni emocionalni ringišpil te volite nekonvencionalne stvari i pojave, Tarzan je pravi tip za vas. Naime, njemu nije važno hoće li živjeti u kamp prikolici, šatoru ili stanu. Uz Tarzana zaboravite na toplo i uredno ljubavno gnijezdo jer će vam stan najvjerojatnije nalikovati na garažu/teretanu s veliki ekranima za gejmanje i raznim glazbalima za sviranje ili uređajima za puštanje glazbe… Nered koji on ostavlja iza sebe svaki dan će vas izuvati iz cipela.

Ne vole histerične i preosjećajne žene

Tarzan ne zna da ladice, police i ormari služe za odlaganje i sortiranje stvari i odjeće. Njemu je za držanje odjeće i pod sasvim super. On stol koristi za sve osim za objedovanje, a najviše za odlaganje motorističkih kaciga, kliješta, lovačkih noževa i sl. Tarzan jede na krevetu ili za računalom ili uopće ne jede doma.

Općenito, teško se uklopi u svakodnevni život jer obično zazire od standardnih poslova i karijera, a materijalne stvari mu uopće nisu važne, osim ako se ne radi o nekom bijesnom gaming računalu, divovskom televizoru, nabrijanom automobilu i sl., ovisi o tome kakve su mu sklonosti.

Nakon višegodišnje opservacije mojih Tarzan frendova došla sam do zaključka da oni ne vole histerične, kmezave i preosjećajne žene koje će ih smarati s izljevima ljubavi i emocija. Jedan prosječan Tarzan alergičan je na scene i plakanje.

Fizička snaga kod žene mu je vrlo važna, pa ako ne možete podignuti trosjed i nositi ga okolo prilikom selidbe, ne dolazite o obzir. Tarzan voli samostalne žene kojima se ne treba danima javljati, osim ako on ne osjeća potrebu, a to je u prosjeku 26 puta dnevno. Ponekad se doima poput balona kojeg je teško spustit na tlo. Ma koliko se trudile, on će i dalje bježati nebu pod oblake, a to za neke žene može biti jako frustrirajuće i iscrpljujuće.

Tarzan vam neće biti rame za plakanje

Da biste bili Tarzanova Jane, trebate imati dobre konjske živce jer ponekad niste raspoloženi ni za sebe trpjeti, a kamoli ljubljenog koji je većinu vremena iritantno entuzijastičan poput skakavca na amfetaminima. Također, ako volite mir i tišinu barem par sati dnevno, otpišite Tarzana jer taj uvijek sluša glazbu ili urla k'o da mu je zadnji dan života. Iako njemu nije jasno zašto trebate svoj mir, on svoj naprosto obožava!

Neki od Tarzana imaju duboke traume iz djetinjstva s kojima se ne bi ni za živu glavu suočili. Kad im spomenete psihoterapiju, gledaju vas kao da ste pali s Marsa, a o njoj će razmisliti jedino ako uključuje konzumaciju gljiva ludara ili pejotla… Oni, pak, koji nemaju traume su obično od silne sreće i meditacije ušli u neku vrstu emocionalne nirvane zbog koje su izgubili osjećaj za bližnje.

Bilo kako bilo, Tarzan vam sigurno neće biti rame za plakanje niti će s ikakvom pažnjom slušati vaše probleme. Ak' i sluša, to je obično s jednim okom na mobitelu, knjizi ili igraćoj konzoli.

Tarzan je, kad je prekid veze u pitanju, prava šeprtlja. Većinom se mjesecima nečujno šulja oko svoje srodne duše u nadi da će ona njega prva ostaviti. U tim hamletovskim trenucima on se čudno vrpolji kao da ima grčeve u trbuhu, neobično je tih, daje vam vrućo-hladne emocionalne tuševe svako sat vremena… Ukratko ponaša se kao dvogodišnjak kad se pokaka u gaće, a ne želi to priznati, pa taj smrdljivi drekec cijeli dan nosi na stražnjici.

Eto sad kad ste stekli popriličan uvid u "ljepotu" suživota s Tarzanom, da vam odgovorim na gore postavljeno pitanje! Drage moje, Tarzan se definitivno može skrasiti. Njegova idealna Jane je križanac Budhe, Arnolda Schwarzeneggera i Simone Biles, a u nedostatku iste pristat će i na kompromis.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.