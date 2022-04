Cijeli svijet bruji o tome kako je glumac Will Smith ošamario komičara Chrisa Rocka na dodjeli Oscara. Vijest je narodu bila toliko važna da su klikovi na nju premašili one na zbivanja poput užasnog i stravičnog rata u Ukrajini, pandemije koronavirusa, političkih afera, poskupljenja namirnica i sl.

To me navelo na zaključak da zbog Willa i Chrisa većina ljudi više ne strahuje od trećeg svjetskog rata, pobješnjelog Vladimira Putina, opasnih virusa, lopovluka u sistemu, divljanja cijena prehrambenih proizvoda itd. Bio je dovoljan samo jedan šamar da ljudi zaborave na nepravdu, glad, hladnokrvna ubojstva…

Po društvenim mrežama i forumima raspravlja se o tome je li taj šamar samo marketinški trik, a Will se kiti lovorikama jer je obranio čast svoje supruge Jade Pinkett Smith nakon što ju je Chris uvrijedio neslanom šalom na račun njene ćelavosti. Za sve kojma je to promaklo: ona zbog alopecije gubi kosu, pa je obrijala glavu.

No, većina internetskih neandertalaca Willu zamjera jačinu tog šamara, koji je, po njima, bio nekako slabašan. Kažu da "udara k'o tetkica" te da ga je "trebao jače odvaliti šakom", a neki tvrde da ga je trebao "pošteno iscipelariti". Prema svemu tome izgleda da je jedno od glavnih mjerila muškosti u Hrvatskoj jačina udarca pesnicom. Znači, ako se ne znate tući, niste muškarac. Ukratko, što ste agresivniji - to ste bolji muškarac.

Ne znam kako vama, no meni se na sve ovo od jeze digla kosa na glavi. Glorificirane i prakticiranje nasilja postala je uobičajena pojava k'o popu moljenje "Očenaša" svaki dan.

Je li buduća marketinška krilatica 'Slap sales!'?

Naravno da je Will trebao obraniti svoju suprugu, no nikako nije smio biti nasilan. Po meni, trebao je od Chrisa tražiti ispriku i to je - to. No, feministkinja u meni ostala je pomalo razočarana jer misli da se Jada trebala obraniti sama. Ona je nakon otrovne strelice koju joj je Chris uputio samo zakolutala očima. Reagirala je oldschool damski, no mislim da mu je ipak trebala smireno očitati jednu lijepu paprenu bukvicu.

Je li Chris pretjerao? Definitivno jest. No, nije on jedini. Primijetila sam da u posljednje vrijeme stand-up komičari vrijeđaju i rugaju se svima živima i mrtvima. Ako si glupav, debeo, ćelav, imaš neku tjelesnu manu ili bolest itd., naći ćeš se na njihovom puškometu i što je najgore publika koja to sluša davi se od smijeha. Prije sam često išla na stand-up jer sam ljubitelj dobre komedije i sarkazma, a već neko vrijeme mi se ne da slušati kako frustrirani i iskompleksirani pasivno-agresivni "komičari" ispoljavaju nadmoć i prskaju svoj verbalni proljev po publici. Čast iznimkama jer nisu svi takvi.

No, vratimo se na šamar. Ako je doista riječ o marketinškom triku, blago nama sa stručnjacima koji su se dosjetili koristiti nasilje u ime propagande. Što je sljedeće? Možemo li uskoro na nekoj od dodjela nekih nagrada očekivati obračun vatrenim oružjem? Poznato je da seks prodaje ("Sex sells!"), a sada se, izgleda, otišlo korak dalje, pa šamar prodaje. Je li buduća marketinška krilatica "Slap sells!"?

Svi koji su iskusili neki oblik nasilja znaju da je šamar u hrvatskom društvu diskutabilan pojam. Moja poznanica bivšeg je muža prijavila policiji jer je psihički i fizički maltretirao njihovu kćer. Zamjenica državnog odvjetnika na ispitivanju joj je rekla da šamar i noga u stražnjicu nisu nasilje, pa da nema osnove za tužbu. Možda joj je jadna žena tada trebala opaliti šamar, jer ako nema osnove za tužbu - ni njoj se ne može ništa. Prošla bi nekažnjeno isto kao njen bivši muž.

Nakon uvreda slijede šamari

Nakon toga požalila se inspektoru koji je vodio cijeli slučaj, a on joj se skrušeno ispričao i rekao joj da se nažalost skoro uvijek sve tako završi kad je nasilje u obitelji u pitanju. Policija korektno obavi svoj posao, a sudovi puštaju nasilnike i maze ih perom po guz*ci. Da je Will ošamario Chrisa u Hrvatskoj, bio bi glavni baja u državi, a možda bi nakon toga postao i ministar u nekom resoru jer šteta je takvom "muškarčini" ne dati neku važnu funkciju u sistemu…

Promatrajući godinama parove oko sebe, primijetila sam vrlo čudan i zabrinjavajući trend. Jedna od mojih frendica imala je dečka koji nikad ne bi stao na njezinu stranu, niti bi ju branio. Svaki put kad bi neki od njegovih pajdaša počeo vrijeđati moju frendicu, on bi blagoslovio te uvrede te bi na njih još nadodao i svoje. I sama je priznala da je tada poželjela da uza sebe ima nekog Willa da je obrani od svega toga.

Nažalost, ona nije jedina kojoj se to događalo i događa. Mnoge žene sretne su ako dan uz svog voljenog prođu samo uz uvrede, jer nakon njih obično slijede - šamari. Neki hrvatski muževi povode se po onoj starinskoj izreci "batina je iz raja izašla" koja je, navodno, proizašla iz one biblijske "Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje", pa kao pravi oltarolizači dijele packe svojoj ženi i djeci…

Drage moje, ovo sve me navodi na zaključak da žene, bez obzira koliko bile emancipirane, ipak trebaju svoga viteza na bijelome konju da obrani njihovu čast, no ne ako je on agresivan. Svim predstavnicama ljepšeg spola koje poput Jade pri pogledu na nasilje samo zakrenu očima u tišini poručujem da šutnja definitivno nije zlato!

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.