U nedjelju 10. ožujka održat će se najvažnija i najiščekivanija dodjela nagrada u filmskoj industriji - Oscari 2024. Dan koji svi s nestrpljenjem očekuju. Povodom ovogodišnje 96. ceremonije svaki dan sve do nedjelje donosimo vam neke od najzanimljivijih priča koje se vežu za ovu najpoznatiju i najspektakularniju filmsku nagradu. U četvrtom tekstu pišemo o Adrianu Brodyju najmlađem dobitniku Oscara za glavnu mušku ulogu koji je za ulogu koju mu je donijela zlatni kipić doslovno transformirao život.

Glumac koji je ulogu karijere odigrao odmah na početku karijere - u to vrijeme ne pretjerano poznati Adrien Brody nije mislio da će te 2003., unatoč nominaciji za Oscara, držati zlatni kipić u rukama. Bio je u konkurenciji s glumačkim veličinama - Jackom Nicholsonom, Danielom Day-Lewisom, Michaelom Cainom i Nicolasom Cageom.

No, sa samo 29 godina postao je najmlađi dobitnik Oscara ikada za glavnu mušku ulogu glumeći židovsko-poljskog pijanista, virtuoza Wladyslawa Szpilmana u epskom filmu o holokaustu 'Pijanist' 2003. godine pod palicom redatelja Romana Polanskog. Malo je reći da mu je zvedba bila - prvoklasna.

"Kada snimaš film prema istinitom događaju, moraš dati sve od sebe", kazao je Brody koji je upravo to i napravio.

Da bi se spremio za ulogu čovjeka koji je izgubio sve - potpuno se izolirao. Prodao je stan u New Yorku, prodao je automobil, prekinuo s djevojkom, čak je prestao koristiti i mobitel. I preselio se u Europu. Cilj je bio samo jedan - isključivo se posvetiti ulozi.

'Uloga me naučila disciplini'

Naime, morao je vjerno dočarati izgled pijanista Szpilmana nakon zatočeništva i godina provedenih u logoru, a to je mogao postići jedino izgladnjivanjem. Izgubio je 15 kilograma, pa sa 73 spao na 57 kila.

"Bilo je vrlo naporno. Izgladnjivao sam. Bio sam iznimno slab, a kad sam se požalio redatelju Romanu Polanskom, on mi je rekao: 'To je ono što želimo. Ova priča mora biti autentična'", prisjetio se svojedobno Brody strašnog iskustva sa snimanja.

Uloga u filmu, priznao je kasnije, naučila ga je disciplini.

"Dala mi je uvid u nevjerojatan proces nastanka tako složenog filma. U životu sam iskusio gubitak, osjetio tugu, ali nisam bio svjestan očaja koji dolazi s glađu" istaknuo je Brody.

U svrhu što vjernijeg prikaza, morao je odlaziti i na intenzivne satove klavira. Odlučio je naučiti svirati Chopina.

Naime, kao dječak je pohađao glazbenu školu pa je njegovo znanje trebalo samo nadograditi. No, on se iznimno trudio. Vježbao je po četiri, pet sati svaki dan. Toliko je usavršio Chopinove skladbe, da u scenama u filmu doista svira. Kao što je naučio i tečno govoriti poljski.

"Iscrpljujuće, čudesno iskustvo koje mi je promijenilo život. Nikada u životu nisam tako naporno radio. I sve ostalo što mi došlo poslije toga činilo se puno lakšim", objasnio je glumac, te dodao kako je osjećao da ima veliku odgovornost u portretiranju stvarne povijesne ličnosti, posebno nekoga tko je preživio Holokaust skrivajući se.

"Szpilman je imao 88 godina kada je umro u srpnju 2000. Nikada ga nisam upoznao, ali Polanski ga je sreo nekoliko puta. Gledali smo dokumentarce i čitao sam puno literature. A Roman mi je pričao priče iz vlastitog djetinjstva o bombardiranju Varšave i preživljavanju u krakovskom getu", ispričao je Brody.

'Nakon snimanja pao u depresiju'

Uloga ga je iscrpila fizički i psihički i kasnije je priznao da mu je trebala godina i pol da se stvari vrate na svoje mjesto. Naime, upao je u ozbiljnu depresiju. Nakon što je film završio, dane je uglavnom provodio na kauču prijatelja pokušavajući ponovno započeti život.

"Bila je to velika tranzicija kroz koju sam morao proći i fizički i emocionalno. I to nije bila samo depresija. Bila je to i žalost. Ta uloga me potpuno zaokupila. Snimao sam taj film kad mi je bilo 27 godina i to je za mene bio svojevrsni uvod u svijet odraslih, sva ta odgovornost i moja sreća koju sam tako dugo uzimao zdravo za gotovo" zaključio je Brody.

