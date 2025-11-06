Revija KLISAB-a oduševila domaću scenu: Nika Turković, Rozga i Miach otkrile koje stilove vole

Sinoć je u Zagrebu održana dugo očekivana revija domaćeg modnog brenda KLISAB, koja je predstavila kolekciju ZIMA25 pod nazivom “Svoga Dvorca Kralj”. Dizajneri Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić pred publikom predstavnika modne, glazbene, kulturne i medijske scene prikazali su čak 22 ženska i 11 muških modela u vlastitoj produkciji, potvrdivši da domaći prêt-à-porter kada je izveden na ovako visokoj razini, zasigurno ima svoju vjernu publiku.

Slavni gosti otkrili tajne iza svojih modnih izričaja

Reviju su sinoć svojim dolaskom uveličale poznate gošće i gosti: Jelena Rozga, Nika Turković, Miach, Tia Miljanović, Ljupka Gojić Mikić, Marijana Batinić, Ivana Paradžiković, Luka Nižetić, Dora Predojević, Anita Dujić, Luciano Plazibat, Pave Elez i brojni drugi. Za naš portal gošće su podijelile svoje dojmove o kolekciji, svojem stilu i omiljenim modnim trendovima.

„Svoj stil bih opisala kao jednostavan, elegantan, s ponekim izražajnim komadom. Nastojim graditi timeless stil.“ „Moj go-to outfit uključuje svijetle traperice, oversized majicu, sako, zalizanu punđu kao frizuru, dobru torbicu, dobre tenisice i puno nakita.“, otkrila je za Net.hr mlada glazbenica Tia Miljanović.

"Ja uvijek dijelim svoj ormar na scenski i privatni dio. Kad je scena u pitanju, najčešće surađujem s eNVy room, kao što znate. Ipak, najviše volim kombinirati stvari koje sama biram i naručujem online poput onih 'mokrih' haljina koje su postale hit, i raznih drugih zanimljivih komada. Igram se stilom da mi bude zabavno. Baš kao što mi je privatno važno da se osjećam dobro, jednako mi je bitno i na bini – da me odjeća ne sputava u pokretima, niti haljina, niti bilo što drugo na meni, pogotovo na dijelu oko dijafragme koja mi je važna za pjevanje.", izjavila je pjevačica Jelena Rozga i dodala: "U privatnom životu moj stil je više klasika. U mom ormaru imam stvari koje su stare i petnaest godina, a i dalje su moderne. Tako i biram novu odjeću – da se uklapa u taj moj klasični pristup."

Na pitanje za kojom kombinacijom poseže kad želi izgledati 'sređeno', a opet opušteno, Jelena Rozga rekla je da kombinaciu tada čine dobar sako, bijela majica, kvalitetne hlače i štikle. "To je kombinacija u kojoj se osjećam dobro i izgledam uredno, a da nije previše formalno."

Na pitanje Net.hr-a ima li nekoga tko ju inspirira svojim stilom, odgovorila je: "Iskreno, volim pratiti Tamaru Kalinić. Mislim da je uvijek brutalno odjevena i stvarno je top u svom stilu".

Trend koji ne podnose, ali i onaj koji vole

Za Net.hr oglasila se i Nika Turković. Upitali smo je koji modni trend ne podnosi i ne bi voljela da se vrati. "Pa, iskreno, nisam fan neonskih boja u odjevnim komadima. Neonska zelena ili neonska roza – ne bih voljela da nas opet preplave.", kazala je.

S druge strane, od trendova koje voli navela je široke traperice: "Mislim da ljudima generalno bolje pristaju, a i ja se deset puta ugodnije osjećam u njima, pa sam sretna što moda ide u tom smjeru i omogućava mi da se osjećam udobno."

Na pitanje koji je njezin tipični outfit u kojem izgleda moderno, a opet opušteno, rekla je da bi to bile traperice i čizme na petu ili neka dobra štikla, uz crni top i kožnu jaknu. "To je kombinacija u kojoj se osjećam ugodno, a opet sređeno.", rekla je pjevačica Nika Turković.

"Svoj stil bih opisala kao miks – volim kombinirati vintage komade s minimalizmom.", otkrila je mlada pjevačka zvijezda Miach.

Na pitanje kako prepoznaje da netko dobro nosi odjeću, kazala je: "Pa, iskreno, ako netko zna nositi odjeću, može praktički bilo što nositi i izgledat će dobro. A ako ne zna, odmah se vidi na njemu ili njoj." Otkrila je da je njezin go-to outfit traperice, top s naramenicama i sako. "Imam tisuću sakoa kod kuće, a većina je second-hand, što mi je super jer volim kombinirati jedinstvene komade.", zaključila je pjevačica uz osmijeh.

Dvorac na napuhavanje, kaputi, ovratnici, liričnost i eklektičnost

Koncept kolekcije oslanja se na autentičnost i povezanost, a središnji dio revije bio je dvorac-napuhanac, istovremeno pompozan i dječje zaigran. „Estetika koju smo izgradili u ovoj sezoni vjerojatno je do sada najsnažniji izraz osobnog stanja našeg kreativnog tima“, kažu dizajneri, dodajući da revija poziva gledatelje da prepoznaju druge, ali i da zakorače u introspektivnu, liričnu dimenziju.

Kolekcija ZIMA25 donosi stilski zaokret unutar KLISAB identiteta – arhitektonska logika konstrukcije i dalje je prisutna, ali izvedena mekše, organski i fluidno. Haljine i kaputi čine srž kolekcije, dok upečatljivi asesoari poput puf ovratnika i rezanih pelerina nadograđuju KLISAB zimsku bazu i tvore uvjerljiv, pomalo eklektičan narativ sezone. Nova kolekcija dostupna je u Klisab dućanu od 13. studenog na adresi Obrtnički prolaz 4 te na službenom webshopu brenda.

Tim iza revije upotpunio doživljaj

Za vizualni dojam revije zaslužni su Nikola Beban u kreativnom i produkcijskom segmentu, Mijo Majhen sa stiliziranjem kose uz Keune Haircosmetics, makeup umjetnica Iva Rukavina za Estée Lauder te stilistica Ana Nikačević, koja je kombinacije modela upotpunila Timberland žutim 6-inch čizmama.

