Prvi zavirite u novu sezonu i upoznajte uživo Gospodu Savršene

Ruže su spremne, emocije rastu, a nova sezona najkomentiranijeg reality showa 'Gospodin Savršeni' samo što nije počela. A prije nego što romantična priča osvoji ekrane, RTL poziva fanove na ekskluzivnu premijeru u Zagrebu - večer koja donosi prvi pogled u novu sezonu showa!

Samo 150 najbržih obožavatelja imat će priliku među prvima upoznati Karla Godeca i Petra Rašića, te voditelja Marka Vargeka, ponovno vidjeti Šimu Eleza, prošlogodišnjeg Gospodina Savršenog, te zaviriti u prve trenutke sezone ispunjene emocijama, iznenađenjima i ljubavnim zapletima.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' s prikazivanjem na platformi Voyo počinje 26. siječnja, na RTL stiže uskoro, a ovaj event idealna je prilika da najveći obožavatelji u priču uđu korak prije svih.

Premijera će se održati u zagrebačkom Z Centru, u četvrtak, 22. siječnja u poslijepodnevnim satima, a prijava je obavezna - gledatelji trebaju poslati mail na gospodin-savrseni@rtl.hr najkasnije do utorka, 20. siječnja u 12 sati jer će samo prvih 150 prijavljenih dobiti mail potvrde s detaljima eventa. Jedna prijava vrijedi za jednu osobu i nije prenosiva.

Nova sezona ljubavi, intriga i savršenih trenutaka - uskoro slijedi!