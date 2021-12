Nedavno preminula pjevačica Davorka Ručević, devedesetih godina u doba cro dancea poznata kao Kasandra, bila je ikona tog vremena, kazali su njezini prijatelji i kolege u RTL Direktu.

Imala je silikone u ustima prije nego što se ovdje za to i čulo, imala je raspon glasa od četiri oktave, a spot s rasplesanim vampirima za pjesmu 'I've got a feeling' bio je najskuplji koji je Hrvatska dotad vidjela. Bila je kraljica hrvatske dance scene 90-ih - kaže se u prilogu RTL-a - karizmatična, originalna i ispred svog vremena, da bi početkom ovog mjeseca umrla sama, bolesna, siromašna i zaboravljena.

'Ona je bila ikona 90-ih'

Imala je nekoliko hitova i to je bilo dovoljno. Znala je imati toliko gaža, radila je noć i dan, pa je na jednom koncertu pozdravila Malinsku umjesto Makarsku.

''Ona je bila ikona 90-ih u svakom smislu te riječi. Kasandra je uvijek bila maksimalno sređena, nju niste mogli vidjeti bez šminke, frizure i perike'', kazala je Matija Vujica, modna dizajnerica i u 90-ima pjevačica grupe Gracija koja je često nastupala s Kasandrom.

''Jednom smo išli svi u đuture na megadance u Bosnu nekim autobusom. Ona nije htjela izaći iz busa, morali smo joj nositi unutra i cugu i klopu. Ili bi ruku pružila kroz sobu. Bili smo joj uvijek na nekoj ispomoći jer smo je razumjeli“, prisjetila se za RTL Direkt Marinela Jantoš, u 90-ima poznata kao pjevačica Ella.

Snimala u kavezima s divljim zvijerima

Kasandre se prisjetio i modni kritičar Nenad Korkut.

''Kad vidite ono što je ona nekada nosila, to je danas mainstream. Zbog čega mislim da je to bio camp? Zbog toga što uvijek 90-e, pogotovo ta dance scena je bila na rubu kiča, međutim ona je to znala umjetnički ostvariti. Možda je to bilo pretjerano u to doba, ali meni se to kod nje sviđalo i moram priznati da mi je u ono vrijeme bila simpatija", kazao je Korkut za RTL Dirket.

Prve fotografije Kasandre snimio je Boris Štajduhar. Pratio ju je kroz karijeru, a pozirala mu je u kavezu s gepardima, nilskim konjem i indijskim tapirom bez ikakvog osiguranja.

''Mi smo jedini u 20 godina koji smo ušli u kavez s nilskim konjem, Kasandra se užasno bojala, nije se usudila prići. Ja sam ga morao nahraniti, staviti mu ruke u usta i onda se ona približila i snimili smo nevjerojatne fotografije'' rekao je fotograf Štajduhar.

Za njezinu smrt saznalo se nakon 17 dana

O Kasandri se kasnije nije znalo mnogo. Čak se i za njezinu smrt saznalo 17 dana kasnije. Kažu da je uvijek nosila periku.

"Jednom prilikom, valjda je imala toliko povjerenja da mene i mog Juru pozove kod sebe doma, bila sam čak i počašćena time jer rijetko je pozivala ljude k sebi. Spremila nam je ručak i ja sam je zamolila da mi pokaže svoju kosu jer nas je dočekala kao da ide na binu. Imala je stvarno divnu plavu kovrčavu kosu", kazala je Matija Vujica.

Mnogi kolege vjeruju da joj se za života talent nikada nije priznao i da se zbog toga povukla. A ona je tvrdila da je razlog bolest. Pričalo se da je nakon što se povukla ostala bez novca, da je otišla u inozemstvo i oslijepila. Posljednji put vidjeli su je 2007. na partyju bivšeg menadžera. S njom se povremeno čula tek Ella.

"Pripremala je ona nekakav povratak, ali ni u tim razgovorima nije govorila da je u nekakvom problemu", kazala je Ella.

'Bila je stvarno specifična'

U RTL DIrektu o Kasandri je govorio i Senad Galijašević, poznatiji kao Senna M, još jedna bivša zvijezda cro-dancea.

"Putovali smo cijelom Europom, bilo je tu svakakvih događaja. Nas troje - Banfićka, Kasandra i ja - koji smo u to vrijeme krenuli nekim novim smjerom koji nije postojao, gdje smo stvarno prolazili i te užarene linije gdje je bio rat na svoju odgovornost i imali smo želju da pjevamo nešto što je sličilo na neku svjetsku glazbu, da nešto promijenimo. Njeni nastupi su bili zanimljivi. Ona je iz kombija odmah otišla u garderobu, nitko je nije vidio. Kad je najavim ona izađe i uvijek je zapjevala: 'Samo taj'. S tim je valjda razbijala tremu ili je odmah rekla da je ozbiljna pjevačica, da to nije samo nešto. Ali imala je osobinu, da ako ju je netko iz publike nešto provocirao, ona je znala zaustaviti koncert i očitati lekciju tom nestašnom koji se pravio važan, taj je ušutio i izašao. Po tome je bila stvarno specifična", prisjetio se Senna M.

Nitko je nije vidio bez šminke i perike

I on je kazao da Kasandru nikad nije vidio bez šminke i perike. Potom se prisjetio kako su u to vrijeme izgledali nastupi i medijsko praćenje zvijezda cro-dancea.

"Šest mjeseci sam pripremao nastup na Zagrebačkom festivalu, 64 plesača, šivali smo odijela i to je bilo stvarno nešto što nitko nije pripremao. I kad smo imali generalnu probu, direktor festivala je rekao Senna mora biti zadnji jer poslije njega je stvarno sve nekako drugačije ili smiješno. I kad smo imali nastup, to je bio jedan divan trenutak gdje je cijela dvorana Lisinski 10 minuta stajala i pljeskala jer je to bilo za to doba nešto neviđeno. Bio sam izuzetno ponosan. Sutradan u novinama naslov, Senna M je izviždan. To pročitaš i ništa ti nije jasno. Naravno da sam bio uvrijeđen, kazetu sa snimkom sam pokazao vlasniku tih novina jer sam stvarno bio bijesan. Oni pogledaju i kažu kako stvarno nisu znali, kako su oni samo čuli te kako će se sutra ispričati. I sutradan izađe članak: 'Senna M nam je došao uplakan: 'Nije baš bilo toliko zvižduka, nego samo poneki'', kaže.

Chuck Norris mu razbio opremu

Senad danas izrađuje opremu, kamere koje kupuje NASA. Jedna je bila i u seriji Igra prijestolja, a on kaže kako mu je to još uvijek nestvarno.

"Krenuo sam iz nekog inata. Tu mora biti neka magija, tu mora postojati neka sugestivnost i moraš vjerovati u to i malo pomalo je došlo do stvarno velikih projekata. Trenutačno se snima sedam, osam holivudskih filmova, dva u Africi, u Njemačkoj gdje koriste moju rasvjetu", ističe.

Ispričao je i anegdotu kako je Chuck Norris razbio njegovu opremu.

"Čak sam dobio te panele nazad. Snimao je u Ljubljani neku reklamu gdje je nogom razbio moje panele. Razbili su se, ali su još uvijek radili", kaže.