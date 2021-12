Davorka Ručević Kasandra, dance zvijezda 90-ih, koja se proslavila hitovima kao što su Sladoled i Kazna, preminula je još početkom prosinca. Vijest o njezinoj smrti u medije je dospjela tek jučer, mnogi kolege su se oprostili od samozatajne Kasandre koja je svoju privatnost godinama vješto skrivala od javnosti.

Od Kasandre su se oprostile i dance kraljice 90-ih

Jedna od ožalošćenih Kasandrinih kolegica je i Marinela Ella Jantoš.

“Što reći... Povukla se i umrla je kao prava diva. Pokušala sam doći do nje posljednjih godina kada smo počele pjevati 90-e Minea, Ivana Banfić i ja te sam uspjela nekako. No, međutim unatoč malo komunikacije u zadnje dvije godine ipak je bila dovoljno samozatajna. Je govorila o nekim problemima koji su se ticali direktno ponovnog izlaska, no ne bih voljela pričati previše o tome. Očigledno joj je bilo toliko stalo da nitko o tome ništa ne zna, da bi onda i ja voljela se držati toga te ispuniti njezinu želju", rekla je Ella za Dnevnik.hr

"Pamtit ću je po originalnosti, ekstragavantnosti i bila je dobra. Nismo bile prebliske frendice, ali kad god smo skupa nastupale, a to je bilo jako često, neminovno je da se ljudi druže međusobno i podupiru kao kolege. Jako mi je žao... Jako mi je žao zbog svega što joj se dogodilo i što nas je prerano napustila", rekla je Jantoš.

'Nije bila svjesna koliko je bila obožavana'

"Pitala sam se da li je bila svjesna koliko je bila obožavana među svojim fanovima. Mislim da nije imala taj osjećaj, jer i ja sam ga izgubila tijekom godina pa su se onda ljudi potrudili da mi taj osjećaj malo vrate", dodala je.

"Prva je otvorila dance eru i ostala je prva najekstravagantnija i najčudnija dama dancea", ispričala je pjevačica.

Uz Ellu, vijest o Kasandrinoj smrti komentirala je i Nikolina Ivošević, poznatija kao Nikita: "Drugi su mi javili da je umrla. Ja za to nisam znala. Nisam mogla vjerovati. Zadnji put sam se s njom čula u siječnju. Sve je bilo normalno. Nakon vijesti o Kasandrinoj smrti, čula sam se i s njenom majkom koja mi je rekla da je iznenada umrla u snu. Mislim da njena majka, odnosno njena obitelj, nije htjela da se pročuje za njezinu smrt pa je vijest do sviju došla tek sada, iako je Kasandra preminula početkom prosinca", rekla je ova nekadašnja pop ikona 90ih za Index.hr.

Nikita se posebno oprostila od Kasandre objavom na svom Instagramu: "Draga moja, mirno mi spavaj. Otišla je naša jedinstvena Kasandra", napisala je.

"Navečer je zaspala i više se nije probudila… Užasno mi je teško, trenutno se nalazim kod prijateljice jer ne mogu biti sama. Navečer smo se poljubile i zagrlile, svaka je otišla u svoj stan i sutra je više nije bilo", poručila je za Zagreb.info, njena majka, Darinka Gazibara.

Kasandra je rijetko davala izjave za medije, no u nedavnom intervjuu za Jutarnji, otkrila je kako je bolovala od endometrioze te da nije mogla hodati. Riječ je o bolesti koja se javlja u ranoj mladosti, remeti menstrualni ciklus, a može dovesti i do neplodnosti, ako se ne liječi. Najčešći su tretmani hormonalne terapije ili laparoskopski zahvati.