Početkom prosinca je u 54. godini života preminula Davorka Ručević Kasandra, zvijezda hrvatske dance glazbene scene. Vijest je iznenadila mnoge, iako Kasandra već dugo nije bila na sceni.

Iako karizmatična, nije se mogla nositi s teretom slave pa se povukla sa scene. Posljednji je put viđena u javnosti 2007. na rođendanskoj proslavi bivšeg glazbenog menadžera, Vladimira Mihaljeka.

Visoka vitka, zavodljivih usana i plavih očiju, žarila je pozornicama i glazbenim festivalima devedesetih godina. No, kako je bezvremenskim hitovima brzo stekla status zvijezde i seks simbola, tako se brzo i povukla s dolaskom novog milenija.

Nije htjela privlačiti pozornost

Intervjue je davala rijetko, a jedan od posljednjih je bio u siječnju ove godine. Iako su mediji nagađali da je slijepa te da ima psihičkih problema, Kasandra je za 24sata poručila: "Živa sam, zdrava sam, it’s OK."

Ipak, otkrila je da je imala zdravstvenih problema. "Sa scene sam otišla jer nisam htjela pošto poto biti u javnosti i privlačiti pozornost. Imala sam endometriozu, nisam mogla hodati, dogovoriti kavu s frendicom. Nisam išla ni na skijanje ni na kupanje 20 godina. I što ću ja biti poznata po svojim privatnim stvarima", rekla je Kasandra u siječnju ove godine.

Inače, endometrioza je bolest koja se javlja u ranoj mladosti, remeti menstrualni ciklus, a može dovesti i do neplodnosti, ako se ne liječi. Najčešći su tretmani hormonalne terapije ili laparoskopski zahvati.

Neke stvari su ostale tajna

Svjetla pozornice je zamijenila radom za jednu tvrtku. Nikad nije otkrila čime se bavila. To mora ostati tajna, poručila je.

"Nisam morala plaćati režije, a i mama je uskakala. Stavila sam nešto sa strane, ništa puno. I sad imam nešto na banci. Zapravo, uživam u plodovima svoga rada", ispričala je Kasandra.

Dodala je da je i dalje vitka i visoka, ali i da je izvadila silikone iz usana kod doktora Džepine. "Nisam više onako napuhnuta. Jedino nisam našla frizerku da mi kosa bude kao u Lejle Filipović. Da mi je Tarik Filipović frajer, potpisala bih odmah", našalila se.

Ipak, tada nije htjela stati pred objektiv, a niti vratiti se na glazbenu scenu. "S maskom na licu se neću slikati, niti s borama na čelu. Bih li se vratila na scenu? Mene glazba vuče, imam glazbenu školu. No sad su važnije neke druge stvari. Kad se rodiš s darom za glazbu, profesorica me izdvojila iz pet škola i poslala u glazbenu školu, postoji želja. Trebam obnoviti znanje klavira, kao što i obnavljam znanje jezika. Imala sam peticu iz engleskog i njemačkog. To mi je razbibriga. Slušam Stevieja Wondera da se opustim, umjesto apaurina", rekla je.

'Na sve se živo čovjek navikne'

Životne okolnosti nisu joj išle na ruku, poglavito nakon potresa koje je osjetila u svom stanu na Bukovcu. "Na sve se živo čovjek navikne. Nisam razmažena, jesam rođena Zagrepčanka, ali pet puta sam se selila s dvije crne vreće za smeće po Zagrebu, takve su bile životne okolnosti", ispričala je.

A ljubav? "Ljubav mi je takva… Kad ti je frka, nema ljubavi. Ne znam mogu li me ljudi shvatiti. Kad imaš za režije, onda ima i ljubavi. Ovako nema. Imaš mater koja ti pomaže. Sretna sam kad si sve u kući pospremim", tim je riječima završila Kasandra jedan od svojih posljednjih intervjua.