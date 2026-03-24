VIĐENI U ŠVICARSKOJ /

Orlando Bloom ruku pod ruku s 20 godina mlađom: Tko je ljepotica koja mu je ukrala srce?

Orlando Bloom ruku pod ruku s 20 godina mlađom: Tko je ljepotica koja mu je ukrala srce?
Foto: X/Twitter

Nakon devet godina braka poznati glumac viđen je sa mlađom ljepoticom

24.3.2026.
10:27
Matea Bahovec
Poznati glumac Orlando Bloom (49) navodno je u vezi s 20 godina mlađom manekenkom Luisom Laemmel (28). Prošle se godine Bloom rastao od poznate pjevačice Katy Perrynakon devet godina braka, piše The Sun.  

Prošli su tjedan Orlando i 28-godišnja švicarska ljepotica navodno uživali u kratkom odmoru u Švicarskoj. Vjeruje se da je tijekom putovanja britanska zvijezda upoznala neke od Luisinih prijatelja i članova obitelji. 

Već su nekoliko mjeseci zajedno 

"Orlando i Luisa potajnu se viđaju već nekoliko mjeseci. On živi u Los Angelesu, dok je ona u New Yorku, pa se ne viđaju stalno, ali su u stalnom kontaktu i među njima postoji prava iskra", rekao je izvor. 

Par je odsjeo u luksuznom apartmanu hotela Dolder Grand u Zürichu, gdje cijene soba mogu doseći i do 16.000 eura po noći, dok je Bloom prisustvovao promotivnom događaju za Porsche. Kasnije se navodi da su proveli vikend u luksuznom resortu s pet zvjezdica Bürgenstock na jezeru Lucerne.

Par je prvi put viđen zajedno prošlog mjeseca kada su odlazili sa Super Bowla držeći se pod ruku u Santa Clari u Kaliforniji. 

Tko je misteriozna djevojka? 

Luisa Laemmel je švicarski model koja je radila za Calvin Klein i Brandy Melville. Svoju karijeru kao model započela je s 16 godina nakon što se natjecala u Elite Model Look natjecanju, piše Primetimer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nakon natjecanja Laemmel se preselila u Veliku Britaniju gdje je završila preddiplomski studij psihologije, a nakon studija se u potpunosti prepustila manekenstvu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbog posla kao manekenka, 2019 godine preselila se u New York gdje i sada živi. Od 2019 pa do sada manekenka je radila s velikim brendovima poput Max Factor, Maybelline, L'Oreal, YSL Beauty, Vera Wang i mnogi drugi. 

Manekenka, pjevačica, manekenka

Prije nego li je ušao u brak s Katy Perry, Bloom je šest godina bio u vezi s manekenkom Mirandom Kerr. Par se upoznao 2007, a u brak su stupili u srpnju 2010 godine, piše Cosmopolitan. 

Orlando Bloom ruku pod ruku s 20 godina mlađom: Tko je ljepotica koja mu je ukrala srce?
Foto: Profimedia
 

Sin Flynn rodio se 2011 godine, a dvije godine kasnije par se rastao. Na partiju Zlatnih globusa 2016. Bloom je upoznao Katy Perry nakon čega su ubrzo prohodali, no unutar godinu dana su prekinuli. 

Bloom i Perry ponovno su postali par 2018, a godinu dana kasnije na Valentinovo ju je zaručio. U 2020. im se rodila kći, Daisy Dove Bloom. 

Orlando Bloom ruku pod ruku s 20 godina mlađom: Tko je ljepotica koja mu je ukrala srce?
Foto: Profimedia

Sreća nije trajala dugo, u lipnju 2025. par se rastao. Navodno im je odnos bio napet mjesecima i neko vrijeme nisu živjeli zajedno. Sada je Perry u vezi s kanadskim političarom Justinom Trudeau, a Bloom s manekenkom Laemmel. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Vozili smo Mazdu 6e: Jedan od najljepših automobila

 

 

 

 

 

 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
