Svi su ih gledali: Zaljubljeni Trudeau i Perry romantičnim potezom ukrali show u Davosu

Bivši kanadski premijer Justin Trudeau (53) i američka pop zvijezda Katy Perry (41) izazvali su pravu buru na društvenim mrežama nakon što su u utorak, 20. siječnja 2026., viđeni kako drže za ruke na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, Švicarska.

Par, koji je već neko vrijeme u romantičnoj vezi, zajedno je napustio događaj, a njihovo držanje za ruke i opušteni osmijesi privukli su pažnju fotografa i medija.

Ovaj javni susret dodatno potvrđuje intimnu povezanost između bivšeg premijera i svjetski poznate pjevačice, koja je ranije bila u vezama koje su izazivale veliko medijsko zanimanje.

Ne skrivaju svoju ljubav

Podsjetimo, početkom listopada TMZ je objavio fotografije para kako razmjenjuje strastvene poljupce na pjevačičinoj jahti uz obalu Kalifornije. Njihova veza prvi put je izazvala šuškanja još u srpnju, kada su viđeni na večeri u Montrealu, nakon čega su zajedno šetali kroz Mount Royal Park. Trudeau se ubrzo pojavio i na jednom od koncerata Katy Perry u sklopu njezine turneje “Lifetimes”, čime su glasine o njihovoj bliskosti dodatno dobile na težini, a službena potvrda veze stigla je u listopadu kada su zajedno otputovali u Pariz.

Zanimljiva ljubavna prošlost

Katy Perry je godinama bila u središtu pažnje zbog svog ljubavnog života. Od 2016. bila je u vezi s glumcem Orlandom Bloomom, s kojim ima kćer Daisy Dove. Par se zaručio 2019., a prekinuli su prije nekoliko mjeseci. Prije Blooma, Katy je bila u braku s britanskim komičarem Russellom Brandom, od kojeg se razvela 2012. nakon samo 14 mjeseci braka.

S druge strane, Justin Trudeau je od 2005. bio u braku s novinarkom Sophie Grégoire Trudeau, s kojom ima troje djece -Xaviera, Ellu-Grace i Hadriana. Par je u kolovozu 2023. objavio da se razilazi nakon 18 godina zajedničkog života, ali su ostali u prijateljskim odnosima zbog obitelji.

