Bivši muž Britney Spears otkrio pikantne detalje: 'Ona, Paris i Lindsay, pijane do daske...'
Spears mu je ubrzo odgovorila na X-u (bivšem Twitteru), optuživši ga za „stalno manipuliranje“
U svojoj novoj autobiografskoj knjizi, memoarima You Thought You Knew, bivši suprug 'Princeze popa' Britney Spears otkriva kako ga je njezino druženje s Paris Hilton i Lindsay Lohan uvjerilo da joj je više stalo do noćnih izlazaka nego do obitelji.
Kao što smo prošloga tjedna već prenijeli, prema riječima Kevina Federlinea, sve je kulminiralo u listopadu 2006. na njegovoj promociji albuma. Britney s kojom ima sinove Seana Prestona (20) i Jaydena (19), rekla je tada da će ostati kod kuće s njima, no iznenada se pojavila i počela konzumirati kokain s prijateljicom, poznatom glumicom, piše People.
Nije to bio prvi put
„Bio sam u Miamiju zbog posla, pokušavao sam ostati fokusiran, kad sam dobio poziv,“ prisjetio se Federline sličnog događaja. „Na liniji su bile ona, Paris i Lindsay, pijane do daske, molile su me da dođem. Čuo sam Prestona i Jaydena kako plaču u pozadini. Bilo je tri ili četiri ujutro. Taj poziv bio je kap koja je prelila čašu.“ podijelio je pjevač.
Dodao je da to nije bio prvi put da je Britney pokazala manjak odgovornosti prema djeci. „Već sam vidio slike po tabloidima – kako s njima vani tulumari cijelu noć u Parisinoj kući u Malibuu.“ Federline kaže da mu je to što je čuo sinove u suzama označilo početak kraja braka s pop zvijezdom, s kojom je bio od 2004. do 2007. „Čuti svoju djecu kako plaču dok ona radi tko-zna-što? To je bilo to. Svaka nada da bismo mogli izdržati zbog djece – nestala je.“, piše Daily Mail.
Osim sinova sa Spears, Federline ima još četvero djece: kćer Kori (23) i sina Kaleba (21) s glumicom Shar Jackson te dvije kćeri, Jordyn (14) i Peyton (11), sa sadašnjom suprugom Victoriom Prince. Za The Hollywood Reporter rekao je kako u objavljivanju knjige ima punu podršku svih svojih šestero djece. „Htio sam biti siguran da razumiju zašto to radim i da su svi s tim u redu,“ rekao je.
Britney Spears nije htjela šutjeti
Spears mu je ubrzo odgovorila na X-u (bivšem Twitteru), optuživši ga za „stalno manipuliranje“. „To je izuzetno bolno i iscrpljujuće. Uvijek sam molila da mogu provoditi vrijeme sa svojim sinovima. Odnosi s tinejdžerima su složeni,“ napisala je. Pjevačica je poručila kako se osjećala poniženo situacijom i da je „gotovo molila“ da bude dio njihova života. „Nažalost, moja su djeca svjedočila nepoštovanju koje im je njihov otac pokazivao prema meni,“ dodala je.
Unatoč svemu, Spears je naglasila da će svoje sinove uvijek voljeti, ali i da odsad „želi jasno dati do znanja kada je dostupna“. Federline u najavi knjige piše da je „ostvario velike snove, proživio slomove i ismijavanja“, ali i postao otac kakvog su njegova djeca trebala. „Ako ste ikad imali pitanja, odgovore ćete pronaći u knjizi,“ zaključio je.
